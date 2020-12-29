Онлайн-вечеринка: как устроить празднование Нового года дома

Новый год – семейный праздник, его хочется отмечать с близкими и друзьями. Однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, поэтому безопасно видеться мы сможем только через веб-камеру.

Новые технологии могут помочь нам не унывать из-за сидения дома. Заранее договоритесь с бабушками, друзьями или другими гостями вашей тусовки и устройте незабываемый праздник, не вставая с компьютерного кресла. Как провести онлайн-вечеринку без проблем – читайте в материале OBOZREVATEL.

1 этап – подготовка

Заранее условьтесь об удобном времени вечеринки для каждого участника. Возможно, что кто-то хочет провести сначала Старый год в кругу своей семьи, а потом присоединиться к онлайн-встрече. К указанному времени стоит подготовить идеи, конкурсы и даже темы для разговора. Пусть каждый гость позаботиться о закусках и напитках для себя. Можно придумать смешные наряды или правила, чтобы было веселее.

2 этап – выбор виртуальной площадки

Выберите вариант общения для виртуальной пати. Существует множество программ и приложений в соцсетях для видеоконференций. 2020 год открыл миру удобство программы Zoom. Именно в этой программе проводилось большинство рабочих совещаний, школьных уроков и даже защит дипломов. Среди альтернатив – FaceTime, Microsoft Teams, Google Hangouts. Созваниваться по видеосвязи с телефона удобно с мессенджеров Facebook, Viber, WhatsApp, но у них есть ограничение на количество участников.

Перед вечеринкой важно потренироваться и проверить, все ли смогут подключиться, чтобы не пропустить начало нового года за настройками онлайн-сессии.

3 этап – игры, конкурсы и сюрпризы

Придумайте подходящие игры, в которые можно играть без контакта с другими. Это могут быть и всем известные, например, "Крокодил", "Правда или действие", "Я никогда не" и другие. Для онлайн-вечеринки также можно придумать сюрпризы, которые приятно удивят всех "гостей". К примеру, можно пригласить секретного участника, который присоединится к беседе позже всех, или с помощью сервиса доставки послать каждому подарок, пиццу или алкоголь.

4 этап – разговоры, песни, пляски

Кроме игр, совместного просмотра фильмов и новогодних передач, можно просто разговаривать – по очереди рассказывать самые нелепые моменты, которые произошли за год, обсуждать планы на 2021-й и делиться мыслями. Онлайн даже можно одновременно петь песни через караоке, отключив звук, чтобы не перебивать друг друга и не стесняться своего голоса. Главное, выбрать заранее самые атмосферные новогодние песни с простыми словами и позаботиться о трансляции текста для всех участников видеоконференции.

5 этап – празднование

Такой вид празднования Нового года точно станет одним из самых неординарных и запоминающихся в жизни. Стоит сделать фото или скриншот онлайн-тусовки, чтобы через года вспоминать, как танцевали и поднимали тосты перед экраном компьютера, а не на шумной площади перед елкой или за столом с десятками гостей.

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