Омельянов день: традиции, приметы, поверья и запреты на 31 июля

Православная церковь 31 июля чествует память мученика Емилиана, который пострадал за веру в 4 веке. В народе же этот праздник известен как Омельянов день, Емельянов день или Воробьиные ночи.

В это время обычно заканчивалась жатва, люди начинали заготавливать запасы на зиму, варенья и соленья. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях праздника, его истории, приметах и запретах.

История праздника

Святой мученик Емилиан жил в 4 веке в городе Доростоле на берегу Дуная. Он пострадал при императоре Юлиане Отступнике. Указ правителя предавать смерти христиан возмутил Емилиана, и он отправился на языческое капище, где разбил статуи идолов и опрокинул алтари.

За это святого сначала долго били, а затем приговорили к сожжению. Однако огонь не убил Емилиана , но опалил многих язычников, которые пришли посмотреть на казнь. Когда пламя угасло, мученик лег на угли и с молитвой отошел в мир иной.

Святой мученик Емилиан Доростольский azbyka.ru

Традиции праздника

На Омельяна на полях обычно заканчивалась жатва. После напряженной работы люди топили бани, где по традиции парились вениками из ржаной соломы, полевых цветов и трав. По поверью, это помогало смыть усталость от жатвы.

Начиная с Омельянова дня у хозяек начиналась пора заготовок на зиму – варений и солений. Большой частью заготовок были дары леса. Наши предки, возвращаясь из лесу с полными корзинами, говорили: "Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать".

На Омельянов день заканчивался июль. Старики говорили: "В июле жарко, а расставаться с ним жалко, в июле душно, а расставаться с ним скучно".

Название "Воробьиные ночи" праздник получил из-за того, что в этот период частыми были ночные грозы. В народе говорили, что, испугавшись грома и молний, воробушки в своих ухоронках копошатся, потом летят незнамо куда.

Начиная с Омельянова дня хозяйки начинали заготавливать варенья и соленья на зиму Pixabay

Приметы на 31 июля

Осень будет такой, как два последних дня июля.

Омельянов день жаркий – декабрь будет морозный.

Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

Гром гремит беспрерывно – будет град.

Гром гремит долго и глухо – к ненастью, отрывисто и непродолжительно – будет ясно.

Листья березы пожелтели на макушке – к ранней осени.

Шишки на елях и соснах располагаются лишь на самых верхушках – морозы ударят только к середине января.

Сон с 30 на 31 июля считается вещим и предупреждает о возможной опасности. Дневное сновидение 31 июля скоро исполнится, но ничего хорошего не сулит.

На Омельяна на полях обычно заканчивалась жатва Pixabay

Что нельзя делать в Емельянов день

По поверью считалось, что в Емельянов день нельзя мыться в бане в одиночку, после захода солнца и после полуночи – люди боялись банного духа.

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