Омельянов день: традиции, приметы, поверья и запреты на 31 июля
Православная церковь 31 июля чествует память мученика Емилиана, который пострадал за веру в 4 веке. В народе же этот праздник известен как Омельянов день, Емельянов день или Воробьиные ночи.
В это время обычно заканчивалась жатва, люди начинали заготавливать запасы на зиму, варенья и соленья. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях праздника, его истории, приметах и запретах.
История праздника
Святой мученик Емилиан жил в 4 веке в городе Доростоле на берегу Дуная. Он пострадал при императоре Юлиане Отступнике. Указ правителя предавать смерти христиан возмутил Емилиана, и он отправился на языческое капище, где разбил статуи идолов и опрокинул алтари.
За это святого сначала долго били, а затем приговорили к сожжению. Однако огонь не убил Емилиана , но опалил многих язычников, которые пришли посмотреть на казнь. Когда пламя угасло, мученик лег на угли и с молитвой отошел в мир иной.
Традиции праздника
На Омельяна на полях обычно заканчивалась жатва. После напряженной работы люди топили бани, где по традиции парились вениками из ржаной соломы, полевых цветов и трав. По поверью, это помогало смыть усталость от жатвы.
Начиная с Омельянова дня у хозяек начиналась пора заготовок на зиму – варений и солений. Большой частью заготовок были дары леса. Наши предки, возвращаясь из лесу с полными корзинами, говорили: "Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать".
На Омельянов день заканчивался июль. Старики говорили: "В июле жарко, а расставаться с ним жалко, в июле душно, а расставаться с ним скучно".
Название "Воробьиные ночи" праздник получил из-за того, что в этот период частыми были ночные грозы. В народе говорили, что, испугавшись грома и молний, воробушки в своих ухоронках копошатся, потом летят незнамо куда.
Приметы на 31 июля
Осень будет такой, как два последних дня июля.
Омельянов день жаркий – декабрь будет морозный.
Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.
Гром гремит беспрерывно – будет град.
Гром гремит долго и глухо – к ненастью, отрывисто и непродолжительно – будет ясно.
Листья березы пожелтели на макушке – к ранней осени.
Шишки на елях и соснах располагаются лишь на самых верхушках – морозы ударят только к середине января.
Сон с 30 на 31 июля считается вещим и предупреждает о возможной опасности. Дневное сновидение 31 июля скоро исполнится, но ничего хорошего не сулит.
Что нельзя делать в Емельянов день
По поверью считалось, что в Емельянов день нельзя мыться в бане в одиночку, после захода солнца и после полуночи – люди боялись банного духа.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен простой секрет омоложения кожи: поможет витамин Е.