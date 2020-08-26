Окончание Успенского поста 2020: как правильно выйти и что нужно сделать

Анна Паскевич Праздники 16:05, 26.08.2020

Строгий Успенский пост, который начался 14 августа, заканчивается в четверг, 27 августа. Данный пост завершает большой церковный праздник, которому он посвящен, – Успение Пресвятой Богородицы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, как без вреда для здоровья выйти из поста, а также что нужно сделать в последний его день.

История и суть Успенского поста

Успенский пост считается таким же строгим, как и Великий пост. Это время духовного очищения и возвышения над своими пристрастиями. Следуя подвигу Девы Марии, люди должны воплощать добродетели в своей жизни и отвергать грех, отмечают в Православной церкви Украины.

Так, когда Богородица узнала о времени своего перехода в вечную жизнь, она готовилась к нему постом и усиленной молитвой, хотя весь ее путь был образцом святости и жертвенности.

Во время Успенского поста верующие не едят мясных, рыбных (разрешаются только в Преображение 19 августа) и молочных блюд.

Успение Богородицы, 1392 год, оборот Донской иконы Божией Матери
Wikipedia

Как правильно выйти из поста

  • чередуйте легкую и тяжелую пищу;

  • не переедайте на ночь;

  • ешьте маленькими порциями;

  • начиная выходить из поста, ешьте каши;

  • включите в рацион кисломолочные продукты;

  • чай и кофе пейте не крепкими и понемногу, по 1-2 чашеки в день;

  • будьте осторожны с алкоголем, выпивая немного и избегая особо крепких напитков.

Из Успенского поста, как и из других постов, следует выходить постепенно
Pixabay

Что нужно сделать 27 августа

  • Накануне Успения, 27 августа, старались завершить все дела в поле, по хозяйству, в строительстве.

  • В церковном календаре это день памяти Михея Морасфитянина, одного из 12 малых пророков. Михей считался покровителем каменщиков и строителей, поэтому тем, кто мечтает о своем жилье, можно помолиться святому.

  • По примете, если человеку в этот день предложат какой-то товар, не стоит отказываться: все, что вы купите, принесет счастье и удачу. Желательно также еще чем-то угостить торговца, чтобы он ушел не голодным.

Что нельзя делать 27 августа

По старинным приметам, 27 августа нельзя готовить тесто и выпечку, говорить повышенным тоном, кричать, злоупотреблять алкоголем, а также рассказывать о своих кошмарах до заката.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщина сбросила 101 кг и поделилась секретом похудения: фото до и после.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

На Донбассе ранили комбата морских пехотинцев. Фото воина

Во Львове избили оскорблявшего воинов АТО провокатора из базы "Миротворца". Видео

РПЦ "уволила" главу Белорусской церкви, призывавшего Лукашенко остановить насилие

В Раде на закрытом заседании обсудили письмо Кравчука по выборам на Донбассе

Большинство крымчан ждут не воду, а освобождение от оккупантов