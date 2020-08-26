Окончание Успенского поста 2020: как правильно выйти и что нужно сделать

Строгий Успенский пост, который начался 14 августа, заканчивается в четверг, 27 августа. Данный пост завершает большой церковный праздник, которому он посвящен, – Успение Пресвятой Богородицы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, как без вреда для здоровья выйти из поста, а также что нужно сделать в последний его день.

История и суть Успенского поста

Успенский пост считается таким же строгим, как и Великий пост. Это время духовного очищения и возвышения над своими пристрастиями. Следуя подвигу Девы Марии, люди должны воплощать добродетели в своей жизни и отвергать грех, отмечают в Православной церкви Украины.

Так, когда Богородица узнала о времени своего перехода в вечную жизнь, она готовилась к нему постом и усиленной молитвой, хотя весь ее путь был образцом святости и жертвенности.

Во время Успенского поста верующие не едят мясных, рыбных (разрешаются только в Преображение 19 августа) и молочных блюд.

Успение Богородицы, 1392 год, оборот Донской иконы Божией Матери Wikipedia

Как правильно выйти из поста

чередуйте легкую и тяжелую пищу;

не переедайте на ночь;

ешьте маленькими порциями;

начиная выходить из поста, ешьте каши;

включите в рацион кисломолочные продукты;

чай и кофе пейте не крепкими и понемногу, по 1-2 чашеки в день;

будьте осторожны с алкоголем, выпивая немного и избегая особо крепких напитков.

Из Успенского поста, как и из других постов, следует выходить постепенно Pixabay

Что нужно сделать 27 августа

Накануне Успения, 27 августа, старались завершить все дела в поле, по хозяйству, в строительстве.

В церковном календаре это день памяти Михея Морасфитянина, одного из 12 малых пророков. Михей считался покровителем каменщиков и строителей, поэтому тем, кто мечтает о своем жилье, можно помолиться святому.

По примете, если человеку в этот день предложат какой-то товар, не стоит отказываться: все, что вы купите, принесет счастье и удачу. Желательно также еще чем-то угостить торговца, чтобы он ушел не голодным.

Что нельзя делать 27 августа

По старинным приметам, 27 августа нельзя готовить тесто и выпечку, говорить повышенным тоном, кричать, злоупотреблять алкоголем, а также рассказывать о своих кошмарах до заката.

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