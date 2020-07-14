Однодневные посты в июле: когда и что нельзя есть в эти дни

В День Петра и Павла, 12 июля, закончился многодневный Петров пост. Вместе с тем, на этот месяц выпадают несколько однодневных постов. Это 15, 17, 19, 24, 26 и 31 июля.

По церковным канонам в эти дни каждый верующий должен придерживаться строгих ограничений в еде.

Так, в среду и пятницу нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко, кисломолочные продукты. При этом разрешается пища с растительным маслом, сухоядение (отказ от пищи, приготовленной горячим способом), – можно есть орехи, мед, фрукты и овощи.

Держа пост в среду, православные вспоминают день, когда Иуда предал Иисуса Христа. А пост в пятницу посвящен дню, когда Спаситель был распят на кресте.

В среду и пятницу можно есть орехи, мед, фрукты и овощи Иллюстративное фото / Pixabay

Кроме этого, святые отцы говорят о том, что постные дни круглый год несут в себе охрану души верующего. Так человек может показать, что он никогда не теряет бдительности, помнит Бога и всегда готов к духовной борьбе с темными силами.

Также с помощью соблюдения постных дней верующие держат себя и свое тело в тонусе, что можно сравнить с регулярной тренировкой.

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