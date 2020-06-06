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6 июня • обновлено в 12:31
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Обряды на Троицу: как привлечь счастье и достаток

1.8т
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В народе издавна были популярны различные обряды на Троицу, которыми пытались привлечь в свой дом здоровье, счастье, достаток и уберечься от зла. Также совершались обряды, чтобы привлечь дожди и улучшить урожай.

А после Троицы начиналась Русальная неделя: по поверью, в это время по земле ходили русалки. Чтобы защититься от нечистой силы, в селах устраивали специальные "проводы" русалок, также их всячески пытались задобрить. Подробнее о популярных на Зеленые праздники обрядах читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Обряды на Троицу

Обряды на Троицу

Иллюстративное фото / Depositphotos

Обряды на любовь

Троица, или Зеленое воскресенье, издавна считалась девичьим праздником. В этот день девушки плели венки и гадали, бросая их в реку.

Также к Троице пекли каравай и раздавали его в лесу незамужним девушкам. Кусочки такого каравая засушивали и хранили до свадьбы. По примете, замешанные в тесто для свадебного каравая, они приносят в новую семью любовь и благополучие.

Обряды на здоровье в Троицу

Выпавшая в Троицу роса считается очень полезной для здоровья и красоты. Девушкам рекомендуется умываться ею, чтобы сохранить молодость и привлекательность.

Для этого нужно встать на рассвете, надеть хлопковое или льняное платье и походить и полежать на траве, чтобы одежда пропиталась росой. Также нужно умыть лицо росой и при этом сказать: "Праздник Троицы Святой одаряет красотой: блеск в глазах и волосах, алый отблеск на губах, кожа бархатная, а дума моя светлая". После этого девушка возвращается домой и высушивает платье. Его нужно убрать и надевать в дни недомогания или болезни.

Обряды на здоровье на Троицу

Обряды на здоровье на Троицу

AstroMeridian.ru

Обряд на семейное счастье

На Троицу для сохранения семейного счастья готовили особую яичницу. Для этого брали два яйца, снесенные курицей в четверг, которые символизировали супружескую пару. Солили яичницу исключительно четверговой солью, приправляли зеленым луком, чесноком и петрушкой, которые нельзя было шинковать. Жарили на круглой сковороде, а хозяйка повторяла над ней молитву.

Обряд на привлечение дождя

Чтобы спасти урожай от засухи, люди делали из трав и цветов букеты, предварительно оплакивая их. В народе верили, что орошенные слезами травы, принесенные в храм, смогут выпросить у Бога дождь. Ветви берез вставляли в землю, и три дня нельзя было их убирать, как и зелень в доме.

Обряды на Троицу: гадание на венках

Обряды на Троицу: гадание на венках

culture.ru

Неделя после Троицы

В Клечальный понедельник, второй день праздника, священники после службы шли на поля и читали молитвы с просьбой к Богу благословить урожай.

Во вторник после Троицы, Богодухов день, парни выбирали себе невест. Девушки "водили тополю" – самую красивую незамужнюю девушку в селе, наряженную венками, лентами, ветвями. Встретить "Тополю" считалось очень хорошей приметой. В этот день в колодцах также освящали воду.

В Зеленую среду женщины встречали русалок. Зеленый четверг назывался еще Русалчин Великдень. В этот день наши предки ничего не делали, а пекли куличи-бабы, красили яйца, устраивали гуляния.

Защита от русалок

Считалось, что в Русалчин Великдень русалки и мавки могут приобретать человеческий облик и есть обычную пищу. Чтобы отогнать их, люди носили с собой оберег – полынь (Евшанзелье) и любисток. Зельем и душистыми травами украшали и дома, устилали ими пол.

Также для русалок и мавок (чтобы играли и людей не трогали) девушки завивали венки из тонких веточек на живых березах в лесу, которые хранились до проводов русалок.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о гаданиях на Троицу и Духов день: как предсказать любовь и замужество.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
церковь религия традиции праздник
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