Обряды на Троицу: как привлечь счастье и достаток

В народе издавна были популярны различные обряды на Троицу, которыми пытались привлечь в свой дом здоровье, счастье, достаток и уберечься от зла. Также совершались обряды, чтобы привлечь дожди и улучшить урожай.
А после Троицы начиналась Русальная неделя: по поверью, в это время по земле ходили русалки. Чтобы защититься от нечистой силы, в селах устраивали специальные "проводы" русалок, также их всячески пытались задобрить. Подробнее о популярных на Зеленые праздники обрядах читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Обряды на Троицу
Иллюстративное фото / Depositphotos
Обряды на любовь
Троица, или Зеленое воскресенье, издавна считалась девичьим праздником. В этот день девушки плели венки и гадали, бросая их в реку.
Также к Троице пекли каравай и раздавали его в лесу незамужним девушкам. Кусочки такого каравая засушивали и хранили до свадьбы. По примете, замешанные в тесто для свадебного каравая, они приносят в новую семью любовь и благополучие.
Обряды на здоровье в Троицу
Выпавшая в Троицу роса считается очень полезной для здоровья и красоты. Девушкам рекомендуется умываться ею, чтобы сохранить молодость и привлекательность.
Для этого нужно встать на рассвете, надеть хлопковое или льняное платье и походить и полежать на траве, чтобы одежда пропиталась росой. Также нужно умыть лицо росой и при этом сказать: "Праздник Троицы Святой одаряет красотой: блеск в глазах и волосах, алый отблеск на губах, кожа бархатная, а дума моя светлая". После этого девушка возвращается домой и высушивает платье. Его нужно убрать и надевать в дни недомогания или болезни.
Обряды на здоровье на Троицу
AstroMeridian.ru
Обряд на семейное счастье
На Троицу для сохранения семейного счастья готовили особую яичницу. Для этого брали два яйца, снесенные курицей в четверг, которые символизировали супружескую пару. Солили яичницу исключительно четверговой солью, приправляли зеленым луком, чесноком и петрушкой, которые нельзя было шинковать. Жарили на круглой сковороде, а хозяйка повторяла над ней молитву.
Обряд на привлечение дождя
Чтобы спасти урожай от засухи, люди делали из трав и цветов букеты, предварительно оплакивая их. В народе верили, что орошенные слезами травы, принесенные в храм, смогут выпросить у Бога дождь. Ветви берез вставляли в землю, и три дня нельзя было их убирать, как и зелень в доме.
Обряды на Троицу: гадание на венках
culture.ru
Неделя после Троицы
В Клечальный понедельник, второй день праздника, священники после службы шли на поля и читали молитвы с просьбой к Богу благословить урожай.
Во вторник после Троицы, Богодухов день, парни выбирали себе невест. Девушки "водили тополю" – самую красивую незамужнюю девушку в селе, наряженную венками, лентами, ветвями. Встретить "Тополю" считалось очень хорошей приметой. В этот день в колодцах также освящали воду.
В Зеленую среду женщины встречали русалок. Зеленый четверг назывался еще Русалчин Великдень. В этот день наши предки ничего не делали, а пекли куличи-бабы, красили яйца, устраивали гуляния.
Защита от русалок
Считалось, что в Русалчин Великдень русалки и мавки могут приобретать человеческий облик и есть обычную пищу. Чтобы отогнать их, люди носили с собой оберег – полынь (Евшанзелье) и любисток. Зельем и душистыми травами украшали и дома, устилали ими пол.
Также для русалок и мавок (чтобы играли и людей не трогали) девушки завивали венки из тонких веточек на живых березах в лесу, которые хранились до проводов русалок.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о гаданиях на Троицу и Духов день: как предсказать любовь и замужество.
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