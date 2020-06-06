Обряды на Троицу: как привлечь счастье и достаток

В народе издавна были популярны различные обряды на Троицу, которыми пытались привлечь в свой дом здоровье, счастье, достаток и уберечься от зла. Также совершались обряды, чтобы привлечь дожди и улучшить урожай.

А после Троицы начиналась Русальная неделя: по поверью, в это время по земле ходили русалки. Чтобы защититься от нечистой силы, в селах устраивали специальные "проводы" русалок, также их всячески пытались задобрить. Подробнее о популярных на Зеленые праздники обрядах читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Обряды на Троицу Иллюстративное фото / Depositphotos

Обряды на любовь

Троица, или Зеленое воскресенье, издавна считалась девичьим праздником. В этот день девушки плели венки и гадали, бросая их в реку.

Также к Троице пекли каравай и раздавали его в лесу незамужним девушкам. Кусочки такого каравая засушивали и хранили до свадьбы. По примете, замешанные в тесто для свадебного каравая, они приносят в новую семью любовь и благополучие.

Обряды на здоровье в Троицу

Выпавшая в Троицу роса считается очень полезной для здоровья и красоты. Девушкам рекомендуется умываться ею, чтобы сохранить молодость и привлекательность.

Для этого нужно встать на рассвете, надеть хлопковое или льняное платье и походить и полежать на траве, чтобы одежда пропиталась росой. Также нужно умыть лицо росой и при этом сказать: "Праздник Троицы Святой одаряет красотой: блеск в глазах и волосах, алый отблеск на губах, кожа бархатная, а дума моя светлая". После этого девушка возвращается домой и высушивает платье. Его нужно убрать и надевать в дни недомогания или болезни.

Обряды на здоровье на Троицу AstroMeridian.ru

Обряд на семейное счастье

На Троицу для сохранения семейного счастья готовили особую яичницу. Для этого брали два яйца, снесенные курицей в четверг, которые символизировали супружескую пару. Солили яичницу исключительно четверговой солью, приправляли зеленым луком, чесноком и петрушкой, которые нельзя было шинковать. Жарили на круглой сковороде, а хозяйка повторяла над ней молитву.

Обряд на привлечение дождя

Чтобы спасти урожай от засухи, люди делали из трав и цветов букеты, предварительно оплакивая их. В народе верили, что орошенные слезами травы, принесенные в храм, смогут выпросить у Бога дождь. Ветви берез вставляли в землю, и три дня нельзя было их убирать, как и зелень в доме.

Обряды на Троицу: гадание на венках culture.ru

Неделя после Троицы

В Клечальный понедельник, второй день праздника, священники после службы шли на поля и читали молитвы с просьбой к Богу благословить урожай.

Во вторник после Троицы, Богодухов день, парни выбирали себе невест. Девушки "водили тополю" – самую красивую незамужнюю девушку в селе, наряженную венками, лентами, ветвями. Встретить "Тополю" считалось очень хорошей приметой. В этот день в колодцах также освящали воду.

В Зеленую среду женщины встречали русалок. Зеленый четверг назывался еще Русалчин Великдень. В этот день наши предки ничего не делали, а пекли куличи-бабы, красили яйца, устраивали гуляния.

Защита от русалок

Считалось, что в Русалчин Великдень русалки и мавки могут приобретать человеческий облик и есть обычную пищу. Чтобы отогнать их, люди носили с собой оберег – полынь (Евшанзелье) и любисток. Зельем и душистыми травами украшали и дома, устилали ими пол.

Также для русалок и мавок (чтобы играли и людей не трогали) девушки завивали венки из тонких веточек на живых березах в лесу, которые хранились до проводов русалок.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о гаданиях на Троицу и Духов день: как предсказать любовь и замужество.

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