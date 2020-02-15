Обряды и гадания на Сретение: как погадать на любовь и привлечь достаток

15 февраля православие отмечает один из древнейших своих праздников – Сретение Господне. Кроме религиозного значения, Сретение издавна считалось символической встречей зимы и весны.

И хотя церковь запрещает любые ритуалы, заговоры и предсказания будущего, в этот день на Руси были очень популярны обряды и гадания: в народе верили, что все пророчества обязательно сбываются. Как гадать на Сретение и какие обряды проводят в праздник, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Обряды и гадания на Сретение Pinterest

Обряд для привлечения семейного счастья и достатка

Издавна считалось, что этот обряд отведет все неприятности от семьи и привлечет достаток на весь год.

Так, утром на Сретение нужно принести из церкви освященной воды. Ее наливают в стакан и ставят на стол, застеленный льняной скатертью. По обе стороны от стакана нужно зажечь две свечи.

Обряды и гадания на Сретение Pinterest

Далее три раза следует прочитать молитву "Отче наш" и сделать три глотка. Остаток воды делят на три части и допивают в следующие три дня.

Обряд на очищение от грехов и болезней

Поскольку Сретение Господне считается символическим приходом новой жизни, в этот день благодаря специальному обряду старались очистить свою душу от грехов.

Для проведения обряда нужно одеться в свободную одежду светлого цвета. В тазик налить освященной в храме воды и тщательно умыться, встав перед посудиной на колени.

После воду переливают в банку. До заката нужно вылить все на перекрестке дорог.

Обряды и гадания на Сретение Pinterest

Гадание на суженого

На Сретение девушки традиционно гадали, пытаясь предугадать, кто из них вскоре выйдет замуж. Так, каждая пекла пышку из сдобного теста.

После захода солнца девушки собирались в одной избе и на край стола складывали все булки.

Обряды и гадания на Сретение Pinterest

Затем впускали голодного пса и смотрели, чью пышку он съест первой: считалось, что девушка, выпекшая эту булку, раньше других станет невестой.

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