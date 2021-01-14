Обрезание Господне: история и традиции праздника

В четверг, 14 января, верующие отмечают Обрезание Господне – большой христианский праздник, посвященный свершению иудейского обряда обрезания над новорожденным Иисусом Христом.

В этот день в Украине также отмечается Старый Новый год и День святого Василия. О главных традициях, истории и значении праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Обрезание Господне: история праздника

Как сказано в Евангелии, на восьмой день после рождения над Младенцем Иисусом, согласно законам Ветхого Завета, был совершен обряд обрезания, обязательный для всех еврейских мальчиков.

Во время обряда Сыну Божьему было дано имя Иисус, означающее "Спаситель", как и указал Архангел Гавриил Деве Марии в день Благовещения.

Отцы Церкви объясняли, что Господь принял обрезание, показывая людям пример неукоснительного соблюдения законов Божьих. "Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить", – говорил Иисус в Нагорной проповеди.

Господь принял обрезание, показывая людям пример неукоснительного соблюдения законов Божьих Wikipedia

Значение праздника

Праздник Обрезания напоминает верующим, что они вошли в Новый Завет с Богом, приняв обрезание "нерукотворное", то есть отсечение грехов, страстей и похоти. В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения водой и Духом, учрежденному Спасителем.

Так, в 49 году Апостольский собор официально упразднил обряд обрезания для желающих креститься. С тех пор в Церкви осталось "Обрезание Сердца" – Святое Крещение.

Праздник Обрезания напоминает верующим, что они вошли в Новый Завет с Богом pravmir.ru

Традиции на Обрезание Христово

Праздник Обрезания отмечается в один день с памятью святителя Василия Великого. В храмах служат всенощное бдение, литургию Василия Великого, читают Иисусову молитву.

14 января в Украине также празднуют Старый Новый год (до 1919 года Обрезание Господне совпадало с началом года). В этот день принято посевать, загадывать желания и устраивать богатые семейные застолья.

14 января в Украине также празднуют Старый Новый год PMG.ua

Что нельзя делать в Обрезание Господне

Ругаться, злиться, обижать окружающих, желать зла кому-либо.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Так как праздник символизирует смирение и послушание, не стоит нарушать правила и законы даже в мелочах.

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