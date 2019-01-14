Обрезание Господне: история и традиции праздника

В понедельник, 14 января, украинцы празднуют Старый Новый год, День Василия и Обрезание Господне. Для христиан обрезание младенца Иисуса показывает то, что он был человеком, а не бестелесным духом.

OBOZREVATEL расскажет читателям, что категорически нельзя делать в этот день.

Праздник Обрезание Господне был установлен православной церковью в IV веке. Согласно ветхозаветному закону, Сын Божий на восьмой день после рождения принял обрезание и ему дали имя Иисус. У еврейского народа этот обряд символизировал тот факт, что человек согласен подчиняться законам и учению Божьему.

Обрезание Господне празднуют 14 января

В этот день в храмах Украины по традиции проходят богослужения, куда и стараются попасть все православные. Также 14 января существует ряд запретов и ограничений:

нельзя никому отказывать в помощи и в прощении;

запрещено ругаться и сквернословить, а также думать о плохом и обижать окружающих словом или делом;

нельзя давать денег в долг и пересчитывать мелочь;

не рекомендуется заниматься решением любых денежных вопросов;

нельзя выносить из дома мусор;

не следует произносить слово "тринадцать".

Также отметим, что хорошей приметой считается надеть новую вещь 14 января, тогда весь год будет удачным и счастливым.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о празднике Василия Великого: историю и что принято делать в этот день, как правильно отмечать и посевать. Также OBOZREVATEL рассказал о древних и надежных способах ворожбы на Старый Новый год.

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