Оберег на целый год: какие травы освящать на Маковея

В среду, 14 августа, православные христиане будут отмечать праздник Маковея (Медовый Спас). В этот день принято освячивать в церкви мед, воду и букет-оберег – маковейчик.

OBOZREVATEL подготовил информацию о том, что символизируют растения, которые можно нести в церковь на освящение.

Букет на Маковея – что символизируют травы

Освященный маковейчик – оберег для всей семьи FermerGree

Готовый букет для освящения в церкви можно купить, а можно и собрать своими руками. В обоих случаях нужно понимать, что символизируют растения, которые входят в его состав.

Калина – символ девичьей красоты, любви, нежности.

Подсолнух – символ солнца, тепла и благодарности.

Рута и ноготки (календула) – защита от всяческих болезней.

Душица (материнка) – чтобы "роду не было переводу".

Колоски овса, пшеницы – для хорошего урожая, большого достатка.

Мята – чтобы в доме царили мир, покой и доверие.

Тирлич – чтобы у девушки было много кавалеров.

Донник – для примирения.

Маковые головки – потом их можно вытянуть из букета и положить под подушку, чтобы избавиться от мигрени.

Веточки полыни – обязательная составляющая маковейчика – от нечистой силы.

После освящения букет нужно засушить и хранить круглый год, как оберег. Он будет защищать всю семью от болезней и неприятностей.

Маковейчик нужно хранить в доме целый год kraina.biz.ua

Как применять освященные травы

В народе верили, что сам маковейчик в целом и каждая трава в отдельности имеет свои целебные свойства.

Так, если освященные цветы вплести в волосы, то они будут оставаться здоровыми и густыми.

Чтобы в доме царила гармония и достаток, по углам комнат нужно разложить освященные маковые зерна. Кроме того, мак защитит от сглаза и плохой энергии.

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