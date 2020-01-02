Кошачий Новый год: как провести праздник с пушистым питомцем

2 января в мире отмечается забавная неофициальная дата – Кошачий Новый год. Его придумали для того, чтобы у каждого кота был свой индивидуальный праздник.

Праздновать Новый год отдельно для котов начали в 2016 году, эта идея принадлежит семейной паре Рой из США. Как поздравить с личным Новым годом своего питомца и что подарить ему, разбирался OBOZREVATEL.

Безопасный праздник

Прежде чем отмечать Кошачий Новый год, убедитесь, что ваш кот спокойно и без проблем перенес человеческий Новый год в ночь на 1 января. Не забывайте и впоследствии о главных угрозах, которые подстерегают домашнего любимца в зимние праздники:

Кошачий Новый год

Ёлочная мишура: кошки обожают ее жевать и очень часто проглатывают, что приводит к непроходимости ЖКТ и необходимости срочной хирургической операции.

Электрические гирлянды : многие кошки любят грызть провода, и часто получают удар током.

Стеклянные игрушки : играясь с ними, питомец может разбить такое украшение и порезаться.

Сладости: сахар очень вреден для кошек, а шоколад и вовсе вызывает отравление. При этом в новогодние праздники конфеты можно встретить в любом уголке квартиры, особенно если у вас есть маленькие дети.

Празднуя Новый год, ни в коем случае не забывайте о своем коте. Если вы слишком увлеклись праздником, питомцу может грозить ряд опасностей:

"Весёлые" гости могут накормить кота неподходящей едой, и даже напоить алкоголем.

Нетрезвый человек может сильно напугать кота.

Выпившие люди очень часто забывают закрывать двери, например, когда выходят покурить – животное может просто убежать из дома и потеряться;

Дети ваших друзей могут замучить кота.

Как встретить Кошачий Новый год

Помните, что в первую очередь этот праздник для вашего питомца. Поэтому проведите весь день с ним. Устройте коту праздничное застолье, украсьте его миску. Хорошей идеей будет пригласить друзей с их котами и кошками, превратив Кошачий Новый год в настоящую вечеринку.

Кошачий Новый год

Что подарить коту или кошке

Не забывайте, что подарок вы делаете в первую очередь своему домашнему любимцу, а не себе. Поэтому не стоит дарить разнообразные наряды – очень редко коты любят что-то подобное. Подберите подарок, который доставит коту немало удовольствия и запомнится надолго:

Милк-бокс: учитывая непреодолимую тягу кошек к коробкам, этот простенький, складной домик станет идеальным подарком и будет развлечением для питомца долгие годы.

Милк-бокс

Кошачья мята: это растение безумно нравится котам, а его запах притягивает животных как магнит. Кошачья мята заставляет котов впадать в эйфорию, делает их спокойнее и помогает преодолевать различные стрессы. Хорошим вариантом подарка будет набор игрушечных мышек, сделанных из спрессованной кошачьей мяты.

Кошачья мята

Лакомство: если ваш кот на диете, вы следите за его питанием и кормите исключительно натуральной пищей, то побаловать питомца обычно недоступной вкусностью – прекрасный выход. Это может быть молочное лакомство с таурином, кошачьи колбаски или фит-палочки.

Кошачий Новый год

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, японские ученые в рамках своих исследований выяснили, что коты способны понимать человеческую речь и даже запоминать собственные имена.

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