Новый год до Юлия Цезаря: когда отмечали

Впервые 1 января Новый год отметили в Римской империи в 153 году до нашей эры: в этот день там обычно вступали в должность консулы.

А в 46 году до н.э. Юлий Цезарь окончательно установил начало года на 1 января введением собственного, "юлианского" календаря. До этого римляне праздновали Новый год 1 марта. Как и когда проходило празднование в древности в разных странах, узнавал OBOZREVATEL.

Так, в Древнем Риме во время празднования Нового года чествовали языческого бога Януса, считавшегося покровителем входов, выходов и всех начал.

По мнению историков, Новый год является самым древним праздником на планете. Первые документальные упоминания о нем датируются третьим тысячелетием до н.э., но эксперты считают, что на самом деле праздник еще старше.

В Древнем Риме во время празднования Нового года чествовали языческого бога Януса bibelnpaettar.se

Считается, что традиция отмечать Новый год зародилась в Древней Месопотамии. В Вавилоне праздник приходился на день весеннего равноденствия: люди праздновали пробуждение природы и чествовали верховного бога Мардука.

Отмечали Новый год 12 дней, устраивая веселые карнавалы, маскарады и шествия. Празднование начиналось в конце марта, после прибытия воды в Тигр и Евфрат и начала земледельческих работ. Работать в эти дни было нельзя.

Впоследствии традицию праздновать Новый год у месопотамцев заимствовали Древние Греция, Рим, Египет и другие государства.

В Древней Греции Новый год посвящался богу виноделия Дионису cicerone2007.livejournal.com

Древние греки отмечали Новый год в день летнего солнцестояния – 22 июня. Праздник был посвящен богу виноделия Дионису.

В Древнем Египте многие века с июля по сентябрь отмечали разлив реки Нил, что символизировало начало нового посевного года. В это время вода в реке считалась наделенной чудодейственными свойствами, поэтому ею египтяне наполняли свои сосуды "святой водой", веря, что она смывает все старое.

Китайский Новый год наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния Unsplash

Кроме того, именно тогда появился обычай устраивать ночные развлечения и дарить подарки друг другу.

В Древнем Китае Новый год отмечали более трех тысяч лет назад. Празднования длились целый месяц. Название китайского Нового года – Чуньцзе – переводится как "Праздник весны", а наступает он во второе новолуние после зимнего солнцестояния, то есть в период от 17 января до 19 февраля.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда наступит китайский Новый год 2021, а также в чем лучше встречать и каким будет 2021 год.