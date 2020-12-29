Новый год 2021 в плену пандемии: что категорически нельзя делать в этот день

В ночь с четверга на пятницу, 1 января, в Украине будут отмечать Новый, 2021 год. Это один из древнейших праздников, который издавна люди наделяли особым, магическим смыслом.

В Украине его принято отмечать весело, с размахом, однако в нынешнем году страна отказалась от массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. О главных традициях, суевериях и запретах праздника рассказывает OBOZREVATEL.

История Нового года

Новый год считается самым древним праздником на Земле. Самые ранние упоминания о нем относятся к 3-му тысячелетию до н. э., однако историки полагают, что в действительности праздник еще древнее.

Первыми Новый год стали отмечать в Древней Месопотамии, где он приходился на день весеннего равноденствия. Люди веселыми гуляниями и маскарадами праздновали пробуждение природы, работать запрещалось.

Позже традицию праздновать начало года переняли Древние Греция, Рим и Египет, а также другие страны и народы. В Китае Новый год отмечали около трех тысяч лет назад, называя его Чуньцзе – "Праздник весны".

Первыми Новый год стали отмечать в Древней Месопотамии Unsplash

1 января Новый год впервые отпраздновали в 153 году до н. э. в Римской империи – в этот день традиционно вступали на свой пост консулы. А спустя столетие, в 46 году до н. э. Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, окончательно утвердив наступление нового года 1 января.

Примеру римлян последовали и другие страны Европы. В 1699 году Петр I, царь Московии, к которой тогда относилась Левобережная Украина, издал указ, учредивший празднование Нового Года 1 января.

Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, которым утвердил наступление нового года 1 января Pixabay

Традиции в Новый год в мире

В каждой стране существуют свои новогодние традиции и обычаи (подробнее – в материале OBOZREVATEL), однако некоторые из них соблюдаются по всему миру, такие как:

отмечать праздник, собравшись за столом всей семьей, подняв бокалы шампанского и загадывая желания;

украшать и наряжать дом гирляндами, игрушками, сувенирами и другими украшениями;

дарить друг другу подарки.

Новый год – семейный праздник во всем мире Pixabay

Новый год в Украине

В Украине со времен СССР установилась традиция наряжать к Новому году елку, собираться за праздничным столом с семьей и друзьями, зажигать бенгальские огни. Оливье, мандарины, шампанское – не только традиционные блюда, но и своеобразный символ праздника.

В новогоднюю ночь принято запускать праздничный салют, устраивать гуляния и развлечения, однако массовых мероприятий ко встрече Нового, 2021 года не будет из-за пандемии COVID-19.

Бенгальский огонь – один из символов Нового года Pixabay

Что нужно сделать в Новый год

С празднованием Нового года связано множество различных примет и суеверий. Например, считается, что до наступления праздника следует:

отдать все долги;

выбросить хлам и старые, отжившие свое вещи;

убрать в доме;

простить все обиды;

чтобы загадать желание в новогоднюю ночь, нужно записать его на бумажке, сжечь и успеть выпить пепел вместе с шампанским во время боя курантов.

С Новым годом связано множество различных примет и суеверий Unsplash

Что нельзя делать в Новый год

Использовать красный и черный цвет в одежде, декоре, украшениях и сервировке стола: согласно китайскому гороскопу, это может не понравиться символу года Белому Металлическому Быку. Благоприятные цвета – белый, серебристый, золотой, голубой, синий и зеленый.

Подавать к столу блюда из телятины и говядины.

Ссориться, ругаться с окружающими.

Еще ряд суеверий запрещают вечером 31 декабря стричь ногти и волосы, мыть голову, садиться за стол в старой одежде, делать уборку, выносить мусор.

Читайте также в OBOZREVATEL: