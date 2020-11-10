Новый год 2021: год кого по восточному календарю и каким будет

Новый, 2021 год, согласно восточному календарю, является годом Белого Металлического Быка.

Он второй в списке восточных знаков, идущий за Крысой. Какой его символ, в чем лучше встречать и каким будет 2021-й, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Когда наступит год Быка

Китайский новый год начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Поэтому год Белого Металлического Быка наступит не 1 января, а 12 февраля 2021 года в 21:05.

Продлится он до 30 января 2022 года. В Китае Новый год отмечают две недели, чтобы выразить почтение приходящему знаку и завоевать его расположение.

Год Белого Металлического Быка наступит 12 февраля 2021 года Pixabay

Белый Металлический Бык: что это за знак

На смену Белой Крысе придет неторопливый, уверенный в себе, трудолюбивый Бык. Это второй знак в списке восточных знаков. Он должен был быть первым, но из-за своей прямолинейности и честности уступил изворотливой и хитрой Крысе.

Как гласит древняя легенда, к Будде прибыли 12 животных, первым из которых был именно Бык. Однако его опередила шустрая Крыса, за что была вознаграждена Буддой. Она была назначена первой из священных животных, которые получили власть над миром в течение целого года.

В Китае Новый год отмечают две недели, чтобы выразить почтение приходящему знаку Unsplash

Каким будет год Белого Металлического Быка

В отличие от беспокойного и насыщенного года Крысы, год Белого Металлического Быка, по прогнозу астрологов, должен быть более мирным, спокойным и размеренным. Холодный расчет и целеустремленность этого знака помогут уладить неурядицы, устроенные Белой Крысой, и освободить место для новой жизни.

Год Быка будет благоприятным для продуктивной работы в разных сферах и зарабатывания денег: стоит потрудиться, чтобы расположить к себе этот знак и быть вознагражденным по достоинству.

Также 2021 год будет хорошим для создания семьи, строительства дома. Он подходит для начала нового бизнеса, в особенности связанного с землей. Капиталовложения обещают быть выгодными и успешными.

Год Быка будет благоприятным для продуктивной работы в разных сферах Pixabay

Год Быка: характеристика знака

Люди, родившиеся в год Быка, во многом наделены качествами этого знака: крепким здоровьем, упорством, целеустремленностью, они спокойны и не страшатся трудностей. Если все же вывести Быка из себя, обидчику не позавидуешь – Бык страшен в своей ярости. Поэтому с ним лучше не спорить и не злить его.

Бык считается заботливым семьянином, но в то же время властной натурой и беспрекословным хозяином в доме. Он консервативен и авторитарен, его сложно в чем-либо переубедить. А мощная стихия металла в 2021 году усилит это качество в разы.

Многим Бык кажется скучным и угрюмым. Но при более близком общении становятся очевидны высокий интеллект и другие интересные качества людей, рожденных под этим знаком.

Для встречи Нового года 2021 категорически не рекомендуется надевать красный цвет Unsplash

В чем встречать Новый год 2021

Чтобы задобрить символ года, астрологи рекомендуют встречать 2021 год в одежде его любимых цветов. Так, подойдет белый, серебристый, зеленый, синий, черный, соломенный с подобранными к ним металлическими украшениями.

Категорически не рекомендуется надевать красный цвет – это символ агрессии для Быка.

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