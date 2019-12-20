Новый год 2020: заговоры на любовь, деньги и удачу

Каждый человек верит в чудо, в то, что грядущий год будет обязательно лучше, чем год уходящий. И именно это время, самый благоприятный момент для различных гаданий или заговоров.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, какие заговоры можно выполнять в новогоднюю ночь, чтобы привлечь в свою жизнь любовь, удачу и деньги.

Фото: 2krota.ru

Заговор в Новый год 2020 на любовь

В период с 23 до 24 часа выйдите на улицу, поднимите лицо к небу и произнесите заговор:

"Духи любви и тепла! Прошу вас быть в доме моем, чтоб любовь не ушла! Чтобы волнами накрывал восторг! Чтоб был от любимого толк! В постели и на деле! В радости и в беде! Чтобы были вместе с ним всегда и везде! Аминь!".

К слову, чтобы все сбылось обязательно нужно бросить на дорогу "золотую" монетку.

Заговор в Новый год на удачу

Фото: qwizz.ru

Чтобы Фортуна не забывала о вас, в Новый год необходимо запустить китайский фонарик, которых теперь много продается. Делается это с полуночи до рассвета. Когда он поднимется в небо, произнесите:

"Змей страшный от меня ушел. Смерть свою он вдалеке нашел! А ко мне вернулось везение, деньги, любовь и верность! Аминь!".

Заговор в новогоднюю ночь на деньги

Фото: mirkrasim.ru

Для финансовых успехов в 2020 году необходимо украсить елку деньгами. Итак, купюры необходимо вывесить все, что есть в доме. Делается это всего на пару часов, конкретно — с 23 до часу ночи. К слову, елка должна быть обязательно живой. Когда будете вывешивать деньги, произносите семь раз такой заговор:

"Не купцу, не грабителю, не вредителю, не лихому человеку, а Рабу Божию (имя) успеха и дохода, чтоб не кончался, не переводился, а в карманы без устали лился! Аминь!".

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