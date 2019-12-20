Цвета Нового года-2020: названы тренды праздничного декора

Ключевыми цветами новогоднего декора в сезоне 2019/2020 стали светлые оттенки. Среди них – серебристый, золото и классический белый цвет.
Такой тренд задала международная выставка Christmasworld, которая ежегодно проходит во Франкфурте-на-Майне, рассказала в эфире ObozTV украинский декоратор Виктория Рыбалко.
По ее словам, вышеперечисленные светлые цвета хорошо сочетать с густыми темно-красными тонами.
"Не теряют популярности рубиновый и насыщенный винный оттенок. Это два направления, в которых стоит украшать елочку в этом году", – посоветовала Рыбалко.
Эксперт добавила, что не нужно слепо придерживаться модной палитры: лучше фантазировать и подбирать украшения с учетом собственных вкусов и выбранного стиля.
Тренды 2019/2020 на международной выставке Christmasworld
christmasworld.messefrankfurt.com
Тренды 2019/2020 на международной выставке Christmasworld
christmasworld.messefrankfurt.com
Тренды 2019/2020 на международной выставке Christmasworld
christmasworld.messefrankfurt.com
Тренды 2019/2020 на международной выставке Christmasworld
christmasworld.messefrankfurt.com
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