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20 декабря • обновлено в 13:29
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Цвета Нового года-2020: названы тренды праздничного декора

1.1т
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Ключевыми цветами новогоднего декора в сезоне 2019/2020 стали светлые оттенки. Среди них – серебристый, золото и классический белый цвет.

Такой тренд задала международная выставка Christmasworld, которая ежегодно проходит во Франкфурте-на-Майне, рассказала в эфире ObozTV украинский декоратор Виктория Рыбалко.

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По ее словам, вышеперечисленные светлые цвета хорошо сочетать с густыми темно-красными тонами.

"Не теряют популярности рубиновый и насыщенный винный оттенок. Это два направления, в которых стоит украшать елочку в этом году", – посоветовала Рыбалко.

Эксперт добавила, что не нужно слепо придерживаться модной палитры: лучше фантазировать и подбирать украшения с учетом собственных вкусов и выбранного стиля.

Тренды 2019/2020 на международной выставке Christmasworld

Тренды 2019/2020 на международной выставке Christmasworld

christmasworld.messefrankfurt.com

Тренды 2019/2020 на международной выставке Christmasworld

Тренды 2019/2020 на международной выставке Christmasworld

christmasworld.messefrankfurt.com

Тренды 2019/2020 на международной выставке Christmasworld

Тренды 2019/2020 на международной выставке Christmasworld

christmasworld.messefrankfurt.com

Тренды 2019/2020 на международной выставке Christmasworld

Тренды 2019/2020 на международной выставке Christmasworld

christmasworld.messefrankfurt.com

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новый год Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Теги
Новый Год-2020 новогодняя елка
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