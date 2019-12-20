Новый год 2020: оригинальные поздравления с праздником

До Нового года осталось не так много времени и уже следует начать активно к нему готовиться. Выбирать и покупать подарки близким, отправлять посылки тем, кто далеко,а также находить поздравления для тех, кого невозможно поздравить лично.

OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления с Новым годом в стихах и прозе.

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Поздравления с Новым годом в стихах

Желаю в этот Новый год

Поменьше грусти и забот,

Побольше счастья и добра,

Улыбок, нежности, тепла!

Чтоб были верными друзья

И очень дружною семья,

Чтоб каждый день удачным был,

И чтоб на все хватало сил!

Ну а ещё пусть Новый год

Побольше денег принесет,

Здоровья, мира и любви,

Чтоб в сердце не было зимы!

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Какая сказка за окном!

Кружат снежинки, будто в вальсе,

Весь мир пропитан волшебством,

И воздух переполнен счастьем.

Пусть в этот чудный Новый год

Удача в двери постучится,

И счастье вместе с ней войдет,

И все, что хочешь ты, случится!

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Мы, словно дети, чуда ожидаем,

Не глядя на свой возраст, на года.

И Новый год все так же ожидаем,

И чуда ждем и радости всегда!

Пусть этот зимний и волшебный праздник

Исполнит всем желанные мечты:

Любви, здоровья, блага всем подарит,

Добра, финансов, мира, красоты!

И пусть даст то, что каждый загадает

Под бой курантов в полночь за столом.

А все плохое — прежний забирает,

Махнув нам на прощание крылом!

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Новый год приходит к нам

И шагает по домам,

Распевает с нами песни,

Собирает семьи вместе.

Пусть царят и там, и тут

Доброта, тепло, уют,

И пусть будет этот год

Полон радостных забот.

Долгожданных вам гостей

И хороших новостей,

Самых добрых перемен.

С Новым годом! Счастья всем!

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Поздравление с Новым годом в прозе

С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!

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Желаю, чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтоб каждое утро начиналось с ощущения радости и удовольствия! Желаю, чтобы каждая сфера жизни была полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых свершений, энергии и искренней радости от жизни, которая сама по себе является бесценным даром!

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