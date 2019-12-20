Новый год 2020: оригинальные поздравления с праздником

До Нового года осталось не так много времени и уже следует начать активно к нему готовиться. Выбирать и покупать подарки близким, отправлять посылки тем, кто далеко,а также находить поздравления для тех, кого невозможно поздравить лично.
OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления с Новым годом в стихах и прозе.
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Поздравления с Новым годом в стихах
Желаю в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Чтоб были верными друзья
И очень дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на все хватало сил!
Ну а ещё пусть Новый год
Побольше денег принесет,
Здоровья, мира и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!
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Какая сказка за окном!
Кружат снежинки, будто в вальсе,
Весь мир пропитан волшебством,
И воздух переполнен счастьем.
Пусть в этот чудный Новый год
Удача в двери постучится,
И счастье вместе с ней войдет,
И все, что хочешь ты, случится!
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Мы, словно дети, чуда ожидаем,
Не глядя на свой возраст, на года.
И Новый год все так же ожидаем,
И чуда ждем и радости всегда!
Пусть этот зимний и волшебный праздник
Исполнит всем желанные мечты:
Любви, здоровья, блага всем подарит,
Добра, финансов, мира, красоты!
И пусть даст то, что каждый загадает
Под бой курантов в полночь за столом.
А все плохое — прежний забирает,
Махнув нам на прощание крылом!
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Новый год приходит к нам
И шагает по домам,
Распевает с нами песни,
Собирает семьи вместе.
Пусть царят и там, и тут
Доброта, тепло, уют,
И пусть будет этот год
Полон радостных забот.
Долгожданных вам гостей
И хороших новостей,
Самых добрых перемен.
С Новым годом! Счастья всем!
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Поздравление с Новым годом в прозе
С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч!
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Желаю, чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтоб каждое утро начиналось с ощущения радости и удовольствия! Желаю, чтобы каждая сфера жизни была полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых свершений, энергии и искренней радости от жизни, которая сама по себе является бесценным даром!
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