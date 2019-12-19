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19 декабря • обновлено в 11:39
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Новый год 2020: какие приметы предвещают счастье и достаток

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Новый год издавна считался особенным, магическим праздником. Поэтому готовились к нему заранее, придерживаясь определенных примет.

Так, некоторые из таких примет связывают именно с пророчеством богатства и счастливой жизни. Как в Новый год спрогнозировать будущее и что предвещает удачу, – далее в материале OBOZREVATEL.

Новый год 2020: какие приметы предвещают счастье и достаток

culture.ru

"Как Новый год встретите, так его и проведете", – наверное, все знакомы с этой поговоркой. Поэтому к Новому году стараются раздать все долги и прекратить ссоры и конфликты со всеми, с кем в течение года могли возникнуть какие-то непонимания. Считается, что все невзгоды должны остаться в уходящем году.

Кроме того, перед Новым годом нужно стараться проявить щедрость по отношению к ближним, и тогда удача и достаток не оставят ваш дом.

Новый год 2020: какие приметы предвещают счастье и достаток

openbusiness.ru

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На Новый год дом должен быть чистым и убранным – чтобы в наступающем году в семье не возникало никаких конфликтов и ссор.

Также до наступления Нового года желательно выбросить все ненужное из дома – старую одежду, сломанную мебель, надщербленную посуду.

А по китайскому гороскопу, год белой металлической Крысы благоприятствует целеустремленным, энергичным и амбициозным людям.

Новый год 2020: какие приметы предвещают счастье и достаток

Today.ua

Что касается приготовлений к празднику, перед Новым годом 2020 хорошей приметой считается приобретение в дом металлических подсвечников. При этом важно покупать спонтанно, не особенно размышляя над стоимостью предмета.

Также считается, что приобретение новой вещи перед годом Крысы сулит богатство, достаток и процветание.

Новый год 2020: какие приметы предвещают счастье и достаток

pixabay.com

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Разбитый в Новый год 2020 бокал или ваза – к счастью. А если в ваш бокал будут вылиты последние капли шампанского, это означает процветание и улучшение благосостояния.

Еще по одной новогодней примете, встреча Нового года в теплой компании сулит приятное общение с людьми весь следующий 2020 год.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях, истории и запретах Дня святого Николая. В этот праздник принято помогать близким, дарить символические приятные подарки и раздавать милостыню.

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Автор
Алина Мельник
Темы
Новый год Праздники
Место
Украина
Теги
Новый Год-2020 праздник традиции гороскоп 2020
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