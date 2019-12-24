Новый год 2020: какие подарки категорически нельзя дарить в Год Крысы

На Новый Год, как и на любой другой праздник, принято дарить подарки. Но выбирать их следует особенно тщательно: не только с учетом интересов тех, кому они предназначаются, но и с оглядкой на те правила, которые диктует животное — хозяин года.

Так, Новый год 2020 — год Белой Крысы, и у этого животного есть свои вкусы и предпочтения. Что именно нельзя дарить — читайте в материале OBOZREVATEL.

Фото: stilvkusa.com.ua

Мыло, шампунь, духи

Крыса — животное неприхотливое, которое не любить купаться, тем более, не терпит резкий запах. Поэтому на Новый год Металлической Крысы воздержитесь от покупки мыла, шампуня или духов под елочку.

Фигурки и статуэтки кошки

Хозяйка года Крыса с котами враждует, так что лучше такие символы не дарить на Новый год 2020. А вот фигурку или игрушку Крысы подарить будет вполне уместно. И это принесет удачу человеку в следующем году.

Фото: zen.yandex.ru

Алкоголь и табачные изделия

Также, как известно, Крыса противница любых плохих привычек. Не вручайте своим друзьям и родным спиртные напитки и табачные изделия. Из списка подарков следует также исключить бокалы, рюмки, стаканы и курительные принадлежности. Все эти вещи не принесут счастья.

Фото: uanews.kharkiv.ua

Стеклянные предметы

Крыса опасается острых осколков, соответственно, чтобы угодить хозяйке Нового года дарить вазы, сервизы и другие бьющиеся предметы не стоит.

Фото: guru.orsk.ru

Зеркала и свечи

Зеркала и свечитакже находятся в списке запрещенных подарков. Если зеркало разобьется, несчастья будут преследовать как дарителя, так и того, кто получил такой подарок. Свечи же является символом бед и неприятностей, они могут привлечь хронические заболевания.

Фото: wallpapers.99px

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что категорически нельзя делать на Новый год 2020, чтобы не отпугнуть удачу.

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