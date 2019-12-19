Новый год 2020: как правильно украсить и что приготовить на стол

Украшая праздничный стол на Новый год-2020, нужно соблюсти несколько правил, чтобы завоевать благосклонность символа следующего года – Белой Крысы.
Так, как пишет 7 дней, сначала нужно определиться, в какой цветовой гамме будет украшен стол.
Как украсить стол на Новый год-2020
Bunddler
Эксперты советуют использовать один или два цвета, а за основу взять цвета хозяйки будущего года – белый или серебряный.
Что касается скатерти, то здесь эксперты рекомендуют обратить свое внимание на натуральные ткани (лен или хлопок). Сервировать стол лучше белой или прозрачной посудой, салфетками с рождественским принтом.
Как украсить стол на Новый год-2020
Novate.ru
Также можно разложить серебряные свечи, шишки, еловые ветки и цветочные композиции с белыми розами, ромашками или георгинами.
Как украсить стол на Новый год-2020
prazdnikblog.info
Подготовке праздничного меню также стоит уделить особое внимание. Эксперты отмечают, что Крыса – хищница, поэтому на праздничном столе может быть и свинина, и птица, в отличие от предыдущих годов Огненного Петуха и Земляной Свиньи.
Приготовить можно и традиционные блюда – "Оливье", "Гранатовый браслет", "Мимоза", "Селедка под шубой", и более оригинальные – "Крабово-кукурузный салат" или "Нисуаз".
Салат "Оливье" на Новый год-2020
Подробности
Важная деталь праздничного стола – сыр, который является излюбленным лакомством Белой Крысы.
Помимо традиционной нарезки, на стол можно поставить мини-елку из листьев салата, хлеба, бекона и сыра.
Что приготовить на Новый год-2020
agroday.com.ua
А вот заканчивать застолье рекомендуют обязательно чаем или кофе со сладким десертом.
Что приготовить на Новый год-2020
goodfon
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал, в какой цветовой гамме следует встречать Новый год-2020.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.