Новый год 2020: как правильно нарядить елку, чтобы привлечь богатство

Для того, чтобы создать незабываемую новогоднюю атмосферу необходимо красиво украсить свой дом. А главным символом праздника является - елка. Выбирать украшения, добавлять праздничное освещение, оригинальные аксессуары в 2020 году необходимо с особым вниманием.

Украшать елку следует в соответствии с предпочтениями покровительницы Нового 2020 года — Белой (Металлической) Крысы. Это животное предпочитает спокойные цвета. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как правильно украсить главный символ праздника.

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Используя в декоре ели украшения белого, серого, серебряного, бежевого, кремового, светло-голубого и пастельно-розового цветов - вы получите расположение символа 2020 года.

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Наряжайте елку игрушками, гирляндами, рукоделием, елочными украшениями из натуральных материалов и фонариками двух-трех светлых цветов, а затем украсьте древо серебряной нитью.

pexels.com

Порадуют Белую Крысу декоративные украшения с ее изображением. Звезда на макушке елки в 2020 году должна быть белой или серебряной.

pexels.com

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