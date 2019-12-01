Новый год 2020: до праздника осталось 30 дней

Новый год 2020 наступит уже через 30 дней. Это будет високосный год, а значит в феврале 2020 года будет 29 число. По восточному календарю 2020-й – год Белой Металлической Крысы.

Украинцев ждут длинные зимние выходные и множество праздничных мероприятий. OBOZREVATEL же собрал все, что следует знать в преддверии самого главного и масштабного праздника в мире.

Новый год 2020

Выходные на Новый год

В 2020 году Украина празднует Новый Год в середине недели, а 1 января выпадает на среду. Соответственно, выходные на Новый год 2020 – это 29, 30, 31 декабря и 1 января. А вот суббота 28 декабря в большинстве компаний и учреждений будет рабочим днем.

Новый год в Киеве

Главная елка страны в Киеве будет установлена на Софийской площади. Торжественное зажжение елки состоится 19 декабря, после чего на площади будут ежедневно проходить праздничные концерты. На этой же локации будут отмечать классическое европейское Рождество в немецком стиле.

Новый год на Софийской площади Facebook/Folk Ukraine

Еще одна крупная новогодняя локация в Киеве развернется на Контрактовой площади. Там откроется новогодняя ярмарка и будет своя елка.

Новый год на Софийской площади Facebook/Folk Ukraine

При этом в Киеве во время новогодних и рождественских праздников в 2020 году запрещено использовать фейерверки и продавать крепкий алкоголь в публичных местах.

Где отдохнуть на Новый год

Специально на период новогодних и рождественских праздников "Укрзалізниця" запустила шесть дополнительных поездов по маршрутам:

Киев – Львов;

Киев – Ковель;

Покровск – Харьков;

Львов – Одесса;

Львов – Ужгород;

Кривой Рог – Ужгород;

Ранее OBOZREVATEL рассказывал как празднуют Новый год в КНР и чем китайский новый год отличается от европейского.

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