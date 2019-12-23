Новый год 2020: что категорически нельзя делать в праздник

Новый год, этот красивый и веселый праздник, люди отмечают издревле, но история его возникновения мало кому известна.

Отметим, что Новый год 2020, символом которого является белая металлическая Крыса, будет високосным, поэтому существуют определенные условия для того, чтобы он стал успешным. Подробнее о празднике и о том, что нельзя делать, чтобы не отпугнуть удачу, – рассказывает OBOZREVATEL.

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Новый год: история праздника

Первые свидетельства о праздновании Нового года датируются третьим тысячелетием до нашей эры, но, по мнению исследователей, праздник имеет еще более древнюю историю. Таким образом это самый древний в мире праздник, который отмечали и продолжают отмечать.

Так, впервые традиция праздновать Новый год появилась в Древней Месопотамии. В Вавилоне Новый год отмечали в день весеннего равноденствия – в это время природа просыпалась от зимнего сна. Праздник был установлен в честь покровителя города, верховного бога Мардука, и сопровождался маскарадами, карнавалами и шествиями в течение 12 дней, начиная с конца марта.

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Со временем эту традицию переняли древние греки, египтяне и римляне. Причем в Древней Греции Новый год отмечался в день летнего солнцестояния – 22 июня, а в Древнем Египте – с июля по сентябрь, во время разлива реки Нил.

На Руси со времен внедрения христианства Новый год праздновали в день Пасхи или, чаще, в марте. В 1492 году князь Иоанн 3-й утвердил постановление всего Московского собора о том, чтобы началом года считать 1 сентября. В этот день люди платили всевозможные пошлины и дань.

В 1698 году был отмечен последний Новый год в сентябре. В 1700 году Петр I распорядился отмечать праздник в соответствии с европейскими обычаями – 1 января.

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Что касается обычая ставить елку, то в древние времена считалось, что это дерево в Новый год способно защитить от злых сил, и они, наоборот, в этот период станут более добрыми.

А Дед Мороз, история появления которого описана в народном фольклоре, – это никто иной, как Студенец или Трескун – дух холода, хозяин заснеженных лесов и полей. Он приносил на Землю холода, снег и метель. Однако он подарков не дарил. Скорее наоборот, люди приносили ему всевозможные подношения.

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Что нельзя делать в Новый год 2020

Так, Крыса занимает лидирующее место в восточном гороскопе, поэтому ее приход считается не только началом нового года, но и стартом нового жизненного периода.

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Поскольку год високосный, а его символ Крыса сочетает в себе белый и серый цвета, прогнозируется, что белые и черные полосы будут динамично сменять друг друга в 2020 году.

Астрологи считают, что в 2020-м нельзя искать быструю наживу и использовать людей в своих целях. Также не стоит плести интриги и пытаться уйти от работы и ответственности. Рекомендуется избегать споров, особенно с начальством, а также необдуманно действовать и разбрасываться словами, иначе грозят убытки.

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А в преддверии Нового года нельзя ссориться, ругаться, иначе заработаете себе множество конфликтов в наступающем году. Также нельзя занимать деньги в канун праздника, иначе год будет финансово неудачным. По еще одной примете, нельзя пришивать пуговиц, иначе "пришьете" к новому году старые проблемы.

Также нежелательно загадывать желания в полночь, используя частицу "не". Например, вместо "не быть бедным" нужно загадать "быть богатым".

Занимаясь приготовлением новогоднего стола, нужно стараться не порезать пальцы, так как в канун праздника кровь не означает ничего хорошего.

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Встречать Крысу нужно в чистой убранной квартире, с полными денег карманами – чтоб они водились целый год. А утром 1 января, наоборот, убирать, подметать и выносить мусор после застолья нежелательно – этим можно случайно навлечь убытки и растраты в ближайшем будущем.

Еще по ряду примет, в новогоднюю ночь нельзя стричь ногти и волосы, а также мыть голову. Лучше всего успеть привести себя в порядок до наступления темноты. За стол следует садиться только в новой одежде. Также нельзя бить посуду, громко петь песни и кричать, чтобы не испугать Крысу, которая любит спокойствие и тишину.

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Кроме того, считается плохим знаком, если за новогодним столом собрались только женщины. В одиночестве встречать Новый год также плохо. Плохая примета, если после наступления Нового года первой в дом зашла женщина. Говорят, что также нельзя закалывать на себе булавки "от сглаза".

Старые вещи в канун Нового года выбрасывать уже запрещено, это нужно было сделать раньше. Нельзя и выбрасывать мусор в ночь с 31 декабря на 1 января.

Новый год 2020: что нужно сделать

Так, до 31 декабря нужно раздать все свои долги.

Также стоит выбросить все старые, ненужные, поломанные и испорченные вещи – это поможет очистить дом от негативной энергетики.

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Стол в Новый год лучше всего застелить белоснежной скатертью – этот цвет является символом наступающего года, который также поможет призвать удачу. Также на праздничном столе не должно быть пустого места, – как известно, Крыса водится только там, где хватает съестных запасов.

Чтобы привлечь к себе достаток, также можно положить по углам праздничного стола монеты. А проблемы в семье можно попытаться исправить, перевязав ножки стола ленточками или веревками – по примете, это укрепит семью.

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Еще для привлечения достатка берут монету, моют ее, кладут в бокал с шампанским и выпивают, когда часы начнут бить полночь. Еще популярна традиция записывать желание на бумажке, сжигать ее, а пепел высыпать в бокал с шампанским и выпить до 12-го удара часов.

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