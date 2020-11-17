Год Быка: как задобрить символ года и от чего следует воздержаться

Новый год 2021– год Белого Металлического Быка, который идет на смену Металлической Крысе. Бык несет нам спокойствие и умиротворение, о котором мечтают все после мятежного, сложного 2020 года. Но как сделать так, чтобы символ года принял наши желания и чего ожидать?

К чему готовиться в новом, 2021 году и как задобрить бычка – читайте в материале OBOZREVATEL.

Спокойствие и трудолюбие: чего ожидать от года Быка

Год Быка – 2021, в отличие от года металлической Крысы, под знаком которой прошел 2020, обещает нам спокойствия и устойчивости, аки бык во время выпаса. Бык выведет вас на чистый альпийский лужок, научит спокойно "пастись" и наслаждаться каждым днем без каких-то скрытых угроз, а в конце даже даст себя подоить на предмет успеха и благосостояния.

Звезды обещают в 2021 нам спокойного труда, продуктивности, последовательности и стабильности. С учетом всех событий, которыми нас "обрадовал" 2020, эти качества Бычка будут самыми желанными для многих людей. Однако, расслабляться не следует – символ года все же может вполне ощутимо "боднуть" тех, кто будет лениться и попытается "схалтурить". Итак, к чему готовиться в наступающем году:

Много работать. Да, трудиться в 2021 году придется много. Причем, в первую очередь это время – самое благодатное для саморазвития и работы над собой, над отношениями с партнерами, близкими. Если вы давно откладывали какое-то дело, сомневались в себе, стоит ли начинать чем-то заниматься, самое время рискнуть! Только работайте не рывками – Бык этого не любит. Лучше наметьте себе план и двигайтесь вперед пусть маленькими, но размеренными и уверенными шагами. Поверьте, любое подобное начинание, которое перерастет в продолжение, будет вознаграждено сполна!

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Быть уверенным. Бык – животное стабильное, но взрывное. Посмотрите на тореадоров – им, чтобы укротить Быка, приходится убеждать себя и окружающих в том, что они его не боятся, не страшатся его острых рогов и сильных копыт. А теперь представьте, что эта арена – следующий год, и чтобы получить от рогатого свои "дивиденды", а также прогнозируемый успех, вам нужно буквально укротить его! Сделать это непросто, но план спасает все. Ведь любой тореадор перед схваткой с быком внимательно изучает его слабые места, составляя план битвы. Так что, заручитесь уверенностью в себе, которая не позволит вам сомневаться и "сдать" назад, идите вперед не сворачивая, но не хаотично.

Рождение ребенка и семья. Бык – животное стадное, не любящее одиночества, но властное и сильное. Однако, в новом году для всех семейных людей наступит стабильность и умиротворение, многие ссоры исчезнут сами собой. Кроме того, год Быка – один из самых благоприятных для рождения малыша, так что, если вы давно планировали пополнение, 2021 год – наиболее подходящее время для этого.

Превратности любви. А вот если вы вступаете в год Быка свободным и одиноким, то скорее всего, этот год не станет для вас историей о любви. Все потому, что бык – животное очень упрямое. Как пример можно привести момент, когда молодого бычка присоединяют к выгону – это событие не проходит без брыканий и протестов со стороны рогатого. Поэтому и в любви будет также: любовь может пройти мимо или завершиться болезненным разрывом по причине несходства характеров. Но это не точно, потому что "любовь нечаянно нагрянет", помните?

Здоровье. Здоровье в новом, 2021 году, также поправиться, но только при условии постоянного наблюдения за собой. Регулярное посещение врачей, витамины и здоровое питание, спорт – все это как никогда важно в наступающем году. И тогда за все усилия Бык вознаградит вас отсутствием болезней и крепким здоровьем!

Гармония. В целом, Бык – чрезвычайно гармоничный и уверенный в себе знак, поэтому и поступать в новом году советуем также: размеренно и спокойно, однако – положившись на собственную интуицию. Бык – животное земное, поэтому легче всего с ним будет уживаться земным знакам зодиака: Козерогам, Тельцам и Девам. Но и всем остальным будет несложно постичь мысли и намерения бычка- для этого важно слушать лишь свое сердце!

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Как встречать Новый 2021 год

Чествовать Белого Металлического Быка следует также по-особенному. Прежде всего, перед вступлением в новый год, следует помириться с теми, с кем вы в ссоре, избавиться от старых вещей, простить все обиды и обязательно – вернуть долги! Только тогда можно рассчитывать на благосклонность бычка в новом году.

Астрологи отмечают: Бык – животное консервативное, поэтому праздновать Новый год лучше всего без излишеств и ненужного экстрима. Соберитесь в кругу родных и близких, устройте уютный и комфортный праздник для всех. Однако, следует учесть несколько нюансов:

Воздержитесь на столе от говядины и телятины в любом виде. По этой же причине выбирайте колбасные изделия в нарезку с особой тщательностью;

Овощная нарезка minsknews.by

Сделать упор необходимо на овощи, так как Бык – животное травоядное. Салаты, нарезка, закуски – посмотрите вегетарианские рецепты, они пригодятся;

Воздержитесь от крепкого алкоголя за столом, а вот натуральные соки и компоты могут угодить Белому Быку;

От мяса в новогоднем меню отказываться все же не стоит. Выбирайте для новогоднего стола курицу, кролика, свинину и рыбу;

В декоре стола должны преобладать серебристые и белые оттенки, так как у нас Металлический Бык.