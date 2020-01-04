"Нова радість стала": текст самой популярной колядки на Рождество

Зимние праздники в самом разгаре. Вот-вот наступит первый свят-вечер, коляда, затем Рождество. И самая популярная в Украине колядка “Нова радість стала” скоро зазвучит в каждом доме.

Откуда пошла традиция колядовать, что такое колядки и как менялся текст “Нова радисть стала” в разные периоды истории страны, в нашем материале.

Что такое коляда и колядки?

Колядки — величальные, обрядовые песни, зимнего периода история создания которых теряется в седой древности.

Сегодня колядки приурочены к Рождеству, одному из наибольших праздников христиан.

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно происхождения слова коляда. Наиболее популярная версия — латинское слово “Calenda”, новогодние праздники у римлян. Со временем “Calenda” адаптировалась к нашей речи, превратившись в “коляду” и заменив славянское название зимнего праздника поворота солнца к весне. Аналоги “коляды” в других языках: новогреческое — “колянта”, болгарское — “коленде” и пр.

Существуют и другие теории, указывающие на славянское происхождение слова, на имя сына богини Лады, Коляда.

Как бы там ни было, сегодня колядки — неотъемлемый атрибут Рождества Христового, связанный с библейскими мотивами.

Как колядуют?

Новогодние песнопения, как правило, исполняются коллективно. Колядники обычно собираются по территориальному принципу (соседние дома, улица). В таком “ансамбле” роли “актеров” распределены, есть: старший, музыканты, танцовщики и обязательно тот, кто отвечает за сохранность подарков.

В разных частях Украины у коляды свои особенности. Например, на востоке страны колядуют, обходя дворы с рождественской звездой, на западе — это кукольный или живой “театр-вертеп”.

“Нова радість стала”: текст колядки

“Нова радість стала” — одна из самых известных украинских колядок, где религиозные мотивы сочетаются с народным творчеством:

Нова радість стала, яка не бувала:

Над вертепом звізда ясна світу засіяла.*

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого повився.

Ангели співають, "слава" восклицають,

На небеси і на земли мир проповідають.**

Давид виграває, в гуслі ударяє,

Мелодійно і предивно Бога вихваляє.

І ми теж співаймо, Христа прославляймо,

Із Марії рожденного, смиренно благаймо:

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії сего дому господарю.

Даруй господарю, його господині,

Даруй літа щасливії нашій неньці Україні.

В мирі проводити, Тобі угодити

І з Тобою в царстві Твоїм на вік віків жити.

Тексты знаменитой колядки часто менялся, в зависимости от исторических реалий или особенностей региона. Так, в советский период, в 30 е годы, когда усилились гонения на религию, песня была переработана под соответствующую моменту идеологию:

Нова радість стала, яка не бувала:

Зоря ясна п'ятикутня на весь світ засіяла.

Упали вівтарі, покотились царі.

Слава люду робочому, чабанам, шахтарям!

Слава й цьому господарю, його господині.

Хай щасливо проживають у новій родині!

Не так господарю, а як його дітям.

Хай щасливо виростають, щоб дуків побити.

Во время Второй мировой войны, когда УПА боролось против Красной армии, в Западной Украине была популярна колядка “Сумний святий вечір” написанная поэтом Николаем Дяченко:

Сумний Святий Вечір

Сорок сьомім році,

По всій нашій Україні

Плач на кожнім кроці.

Сіла вечеряти

Мати з діточками,

Заки мала вечеряти,

Вмилася сльозами.

Сіли вечеряти,

Діти ся питають:

-Мамо, мамо, де наш тато?

Чом не вечеряють?

Батько наш далеко,

В дикому Сибіру,

Споминає Святий Вечір

І нашу славну Україну…

О, Ісусе милий,

Змилуйся нам нині,

Даруй волю, щастя й долю.

Нашій неньці-Україні.

Сегодня “Нова радість стала” продолжает.оставаться в “топе” у многих исполнителей. Так, фолк-рок группа “Гайдамаки” представила свой вариант знаменитой колядки:

Нова Радість стала, яка не бувала,

Над полями України пташечка літала. .

Пташечка літала нам звістку принесла,

Що Вкраїна не пропала, Україна Вскресла.

Отличительная черта современного варианта от “гайдамаков” — оптимизм и вера в то, что худшее для нашей страны уже позади. Очень хочется верить, что так оно и есть.

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