"Нова радість стала": текст самой популярной колядки на Рождество

Зимние праздники в самом разгаре. Вот-вот наступит первый свят-вечер, коляда, затем Рождество. И самая популярная в Украине колядка “Нова радість стала” скоро зазвучит в каждом доме.
Откуда пошла традиция колядовать, что такое колядки и как менялся текст “Нова радисть стала” в разные периоды истории страны, в нашем материале.
Что такое коляда и колядки?
Колядки — величальные, обрядовые песни, зимнего периода история создания которых теряется в седой древности.
Сегодня колядки приурочены к Рождеству, одному из наибольших праздников христиан.
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно происхождения слова коляда. Наиболее популярная версия — латинское слово “Calenda”, новогодние праздники у римлян. Со временем “Calenda” адаптировалась к нашей речи, превратившись в “коляду” и заменив славянское название зимнего праздника поворота солнца к весне. Аналоги “коляды” в других языках: новогреческое — “колянта”, болгарское — “коленде” и пр.
Существуют и другие теории, указывающие на славянское происхождение слова, на имя сына богини Лады, Коляда.
Как бы там ни было, сегодня колядки — неотъемлемый атрибут Рождества Христового, связанный с библейскими мотивами.
Как колядуют?
Новогодние песнопения, как правило, исполняются коллективно. Колядники обычно собираются по территориальному принципу (соседние дома, улица). В таком “ансамбле” роли “актеров” распределены, есть: старший, музыканты, танцовщики и обязательно тот, кто отвечает за сохранность подарков.
В разных частях Украины у коляды свои особенности. Например, на востоке страны колядуют, обходя дворы с рождественской звездой, на западе — это кукольный или живой “театр-вертеп”.
“Нова радість стала”: текст колядки
“Нова радість стала” — одна из самых известных украинских колядок, где религиозные мотивы сочетаются с народным творчеством:
Нова радість стала, яка не бувала:
Над вертепом звізда ясна світу засіяла.*
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого повився.
Ангели співають, "слава" восклицають,
На небеси і на земли мир проповідають.**
Давид виграває, в гуслі ударяє,
Мелодійно і предивно Бога вихваляє.
І ми теж співаймо, Христа прославляймо,
Із Марії рожденного, смиренно благаймо:
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії сего дому господарю.
Даруй господарю, його господині,
Даруй літа щасливії нашій неньці Україні.
В мирі проводити, Тобі угодити
І з Тобою в царстві Твоїм на вік віків жити.
Тексты знаменитой колядки часто менялся, в зависимости от исторических реалий или особенностей региона. Так, в советский период, в 30 е годы, когда усилились гонения на религию, песня была переработана под соответствующую моменту идеологию:
Нова радість стала, яка не бувала:
Зоря ясна п'ятикутня на весь світ засіяла.
Упали вівтарі, покотились царі.
Слава люду робочому, чабанам, шахтарям!
Слава й цьому господарю, його господині.
Хай щасливо проживають у новій родині!
Не так господарю, а як його дітям.
Хай щасливо виростають, щоб дуків побити.
Во время Второй мировой войны, когда УПА боролось против Красной армии, в Западной Украине была популярна колядка “Сумний святий вечір” написанная поэтом Николаем Дяченко:
Сумний Святий Вечір
Сорок сьомім році,
По всій нашій Україні
Плач на кожнім кроці.
Сіла вечеряти
Мати з діточками,
Заки мала вечеряти,
Вмилася сльозами.
Сіли вечеряти,
Діти ся питають:
-Мамо, мамо, де наш тато?
Чом не вечеряють?
Батько наш далеко,
В дикому Сибіру,
Споминає Святий Вечір
І нашу славну Україну…
О, Ісусе милий,
Змилуйся нам нині,
Даруй волю, щастя й долю.
Нашій неньці-Україні.
Сегодня “Нова радість стала” продолжает.оставаться в “топе” у многих исполнителей. Так, фолк-рок группа “Гайдамаки” представила свой вариант знаменитой колядки:
Нова Радість стала, яка не бувала,
Над полями України пташечка літала. .
Пташечка літала нам звістку принесла,
Що Вкраїна не пропала, Україна Вскресла.
Отличительная черта современного варианта от “гайдамаков” — оптимизм и вера в то, что худшее для нашей страны уже позади. Очень хочется верить, что так оно и есть.
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