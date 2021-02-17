Никола Студеный: главные традиции и запреты праздника

В среду, 17 февраля, православные верующие в Украине и других странах почитают память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского, жившего в 9 столетии.

В народном календаре этот день известен как Никола Студеный, Николай Морозный, Никольские морозы – на это время обычно приходились сильные холода. О главных традициях и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кто такой Николай Студит

Николай Студит (Николай Исповедник) родился в 793 году в Кидонии на острове Крит. С 10 лет воспитывался в Студийском монастыре, а позже был пострижен в его монахи. Во времена иконоборчества он и преподобный Феодор Студит выступали в защиту иконопочитания и в 814 году по приказу императора Византии Льва V Армянина были арестованы, жестоко высечены и брошены в тюрьму. После смерти императора в 820 году узников освободили и перевели в монастырь вблизи Константинополя.

Через девять лет Николай Исповедник снова подвергся гонениям иконоборцев. В 846 году он был поставлен игуменом Студийского монастыря, но через три года он отказался от этого поста, чтобы предаться безмолвию. Впоследствии он еще дважды был игуменом. Умер Николай Студит в 868 году в Константинополе. К его наследию относят некоторые рукописи Студийского монастыря.

Николай Исповедник подвергался гонениям иконоборцев pravoslavie.ru

Никола Студеный: традиции

В народе день 17 февраля известен также как Волчий сват. Люди говорили, что в это время в лесу в самом разгаре – свадьбы у зверей. Без особой надобности старались не выходить из дома, чтобы не попасться на пути дикого животного.

Николаем Студеным праздник прозвали неспроста: редко в этот день не бывало морозов. "Студеный день – снова шубу надень", "На Студеного Николу снега навалит гору", – гласят старинные поговорки.

Женщины посвящали день работе по дому: чистили хлев, ухаживали за домашними животными, читали специальные молитвы над ними, чтобы защитить от пришедших из леса зверей.

Никола Студеный: 17 февраля редко не было морозов Pixabay

Что нельзя делать 17 февраля

Охотиться, а также стричь ногти, волосы и мыться – примета к несчастью.

Собираться в дальний путь. Если поездку отложить нельзя, нужно искренне помолиться святому Николаю.

Выходить из дома без особой надобности.

Приметы 17 февраля

Длинные ветки ели клонятся к земле – к метели, выпрямляются – к хорошей погоде.

Лиственный лес чернеет – к оттепели.

Считается, что рожденным 17 февраля покровительствует сам Николай Угодник. Им следует носить турмалин или андалузит.

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