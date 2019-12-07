Непорочное зачатие Девы Марии: что нельзя делать католикам 8 декабря

8 декабря католическая церковь отмечает День непорочного зачатия Девы Марии.

Католики верят, что, хотя дева Мария родилась от обычных людей, первородный грех не коснулся ее. Об истории праздника, как его отмечать и что нельзя делать, – в материале OBOZREVATEL.

Непорочное зачатие Девы Марии: история

telegraf.com.ua

Известно, что в древней церковной традиции версия о безгрешном зачатии не поддерживалась. Но в 1476 году праздник Непорочного зачатия ввел папа римский Сикст IV. А в 1954 году папа Пий IX официально закрепил догмат, что Богородица избавлена от первородного греха. Произошло это именно 8 декабря.

Исходя из этого догмата, Богородица была единственной из людей, которая освободилась от первородного греха и с момента зачатия была неспособна совершать прегрешения.

Традиции в День непорочного зачатия Девы Марии

В календаре католической церкви 8 декабря – главный праздник Богородицы. В этот день католики собираются в костелах, чтобы участвовать в торжественном богослужении.

altapress.ru

Праздник непорочного зачатия отмечают католики всех стран Восточной Европы, а также частично в Германии, Австрии, Италии, Испании, Швейцарии и Португалии.

По традиции, в День непорочного зачатия Девы Марии начинается продажа красно-зеленых цветов, известных как "Рождественская свеча", – без них в этот праздник не обходится ни одна семья. Сбор от продажи этих цветов идет на благотворительность.

espana-live.com/

Во всех костелах Европы в этот день совершаются торжественные богослужения, во время которых исполняется гимн Ave, maris stella! ("Радуйся, звезда морская!"), прославляющий Богородицу.

В Испании, где Святая Дева Мария считается покровительницей, этот день отмечают как национальный праздник. По всей стране устраивают фестивали и поют гимны.

espana-live.com

День непорочного зачатия Девы Марии особенно любят и в Италии – он открывает череду последующих рождественских и новогодних дней. В этот день в стране проводят красивый обряд возложения живых цветов к статуям Девы Марии.

В Риме традиционно на руку статуи Девы Марии, находящейся на площади Испании, надевается венок, присланный из Ватикана.

WowItaly

Кульминация торжества – всеобщее поклонение статуе Девы, во время которого к ее подножию возлагают букеты цветов и сам Папа освящает ее. В этот же день на площади Навона торжественно открывают главный рождественский базар в стране.

espanarusa.com

На севере Италии существует традиция в этот день дарить детям подарки, а в Неаполе украшают цветами статую Мадонны на площади Иисуса. Также там в этот день принято наряжать елку.

Непорочное зачатие Девы Марии: что нельзя делать

В некоторых странах мира День непорочного зачатия девы Марии является нерабочим днем. Так, это Андорра, Аргентина, Австрия, Ватикан, Венесуэла, Восточный Тимор, Испания, Италия, Колумбия, Лихтенштейн, Макао, Мальта, Монако, Никарагуа, Парагвай, Перу, Португалия, Сан-Марино, Сейшельские острова, Чили, Швейцария (частично) и Экваториальная Гвинея.

espanarusa.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про Введение во храм Пресвятой Богородицы – большой праздник православных христиан восточного обряда, который отмечается 4 декабря.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.