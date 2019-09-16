Неопалимая Купина: что нельзя делать в этот день

17 сентября церковь отмечает день иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". Это особая разновидность иконы Божией Матери, которая славится тем, что и сама не горит, и от пожаров способна защищать.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что нельзя делать в этот день.

У святого образа крестьяне молились о защите жилища и скота от всякого огня, а если случался пожар, то икону носили вокруг горящих строений. В народе верили, что "матушка Неопалимая Купина" не только защищает от огня, но, как и пророк Илия, может наслать гром и молнии, камни и огонь с неба.

В этот праздник православные христиане обращаются с молитвами к Деве Марии, прося помощи в борьбе со своими страстями, просят выжечь грехи огнем.

Что нельзя делать в день поклонения иконе Богоматери "Неопалимая Купина"

Нельзя пренебрежительно относиться к огню.

Нельзя игнорировать народные приметы, предвещающие пожары.

Нельзя держать в полном порядке пожарную бочку с водой.

В этот день нельзя нецензурно выражаться, нельзя злиться и негодовать.

Категорически нельзя браниться, глядя на огонь.

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