Альтернативные новогодние елки: чем заменить традиционные

Анна Паскевич Праздники 10:00, 30.12.2020

В сети показали альтернативные варианты новогодней елки. Для создания таких праздничных деревьев используются книги, гирлянды, серпантин, деревянный каркас и прочие нестандартные материалы.

Серию фото опубликовали на странице агентства "Укринформ" в Facebook. "Если Вы еще не знаете, какую елку выбрать, – искусственную или живую... предлагаем альтернативные варианты", – говорится в публикации.

Альтернативная новогодняя елка
"Укринформ" / Facebook
Альтернативная елка
"Укринформ" / Facebook
Елка из гирлянды
"Укринформ" / Facebook
Деревянная елка
"Укринформ" / Facebook
Елка из книг
"Укринформ" / Facebook
Елка из коробок
"Укринформ" / Facebook
Елка из ящиков
"Укринформ" / Facebook
Елка на стене
"Укринформ" / Facebook
Елка из серпантина
"Укринформ" / Facebook

Отметим, украинцы в опросе OBOZREVATEL рассказали, как относятся к вырубке елок к Новому году. Так, многие предпочитают живому дереву искусственное. Кроме того, значительная часть опрошенных сказали, что для украшения дома и праздничного запаха используют елочные ветки.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о недостатках и преимуществах живых и искусственных елок. Хотя среди украинцев популярно мнение о том, что вырубка елей вредит природе и покупка искусственной является лучшим вариантом, в процессе производства последняя выделяет 40 килограммов углекислого газа, что в десять раз больше, чем живое дерево при сожжении. Поэтому искусственную елку следует использовать не менее десяти лет.

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