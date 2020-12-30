Альтернативные новогодние елки: чем заменить традиционные

В сети показали альтернативные варианты новогодней елки. Для создания таких праздничных деревьев используются книги, гирлянды, серпантин, деревянный каркас и прочие нестандартные материалы.

Серию фото опубликовали на странице агентства "Укринформ" в Facebook. "Если Вы еще не знаете, какую елку выбрать, – искусственную или живую... предлагаем альтернативные варианты", – говорится в публикации.

Альтернативная новогодняя елка "Укринформ" / Facebook

Альтернативная елка "Укринформ" / Facebook

Елка из гирлянды "Укринформ" / Facebook

Деревянная елка "Укринформ" / Facebook

Елка из книг "Укринформ" / Facebook

Елка из коробок "Укринформ" / Facebook

Елка из ящиков "Укринформ" / Facebook

Елка на стене "Укринформ" / Facebook

Елка из серпантина "Укринформ" / Facebook

Отметим, украинцы в опросе OBOZREVATEL рассказали, как относятся к вырубке елок к Новому году. Так, многие предпочитают живому дереву искусственное. Кроме того, значительная часть опрошенных сказали, что для украшения дома и праздничного запаха используют елочные ветки.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о недостатках и преимуществах живых и искусственных елок. Хотя среди украинцев популярно мнение о том, что вырубка елей вредит природе и покупка искусственной является лучшим вариантом, в процессе производства последняя выделяет 40 килограммов углекислого газа, что в десять раз больше, чем живое дерево при сожжении. Поэтому искусственную елку следует использовать не менее десяти лет.