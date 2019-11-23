Назван главный символ Нового года-2020

По восточному календарю символом Нового Года-2020 будет Белая Металлическая Крыса.

Считается, что грызун не честным образом получил свое место – залез на спину Быку и потеснил другие знаки. OBOZREVATEL предлагает узнать читателям, что означает этот символ.

Стихией наступающего 2020 года станет металл, цвет соответствия – белый. Именно потому символ получил наименование Белая Металлическая Крыса.

Новый год 2020 - год Белой Металлической Крысы

Белая Металлическая Крыса – что означает символ

Официально по китайскому календарю грызун заступит в свои права не 1 января, как принято считать у нас наступление Нового года, а 25 января. Как известно, крыса – хитрый и упорный грызун, обладающий твердым характером.

Это время внесет перемены в каждую из сфер жизни, при чем, как позитивные, так и негативные. К слову, многие боятся 2020 года, так как он будет високосным. Однако опасения являются напрасными, так как Белая Крыса поможет добиться целей, заключить счастливый брак, разбогатеть. Также это время является удачным для пополнения в семье.

Год Белой Металлической Крысы 2020 pixabay

Белый цвет символизирует чистоту и благие намерения, потому символ года поможет тем, кто добивается всего честным путем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что именно звезды приготовили на 2020 год всем знакам Зодиака. Кого-то ждет счастливое время, а кому-то наоборот не повезет.

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