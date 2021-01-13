На Старый Новый год посевают или щедруют: главные правила и запреты

В Щедрый вечер, 13 января, в Украине принято щедровать, а в Старый Новый год, 14-го, – посевать.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать о главных правилах двух этих старинных обрядов.

Щедровать в Украине принято в канун Старого Нового года, Щедрый вечер, – отсюда и название обряда. Компании щедровальщиков, как правило, девочек и девушек, ходят от дома к дома, исполняя щедривки – веселые песенки с пожеланиями хозяевам богатого урожая, процветания и множества других благ.

Щедрование также может сопровождаться игрой на музыкальных инструментах, а начинается оно с наступлением темноты, когда, согласно древним поверьям, активизируются злые духи. Поэтому праздничный ритуал издавна считался своеобразной защитой от нечистой силы.

В четверг, 14 января, в Украине празднуют Старый Новый год. В этот день начало года отмечается по юлианскому календарю, который действовал в нашей стране до 1918 года.

Одна из главных традиций праздника – посевание. Делать это могут, согласно правилам обряда, представители только мужского пола. Так, впускать женщину в дом утром Нового года с древних времен считалось плохим знаком.

Посевать начинают с раннего утра 14 января: чем раньше, тем лучше, гласит примета. Мальчики и парни обходят дома, рассыпая зерно и распевая посевалки – песни с пожеланиями здоровья и благополучия. Издавна считалось, что такой ритуал может поспособствовать получению богатого урожая.

Спросить разрешения у хозяев войти в дом, чтобы рассыпать зерно и спеть посевалку.

Посевать зерном разных сортов: чем больше видов, тем лучше. Можно брать пшеницу, рожь, ячмень, рис – крупы насыпают в специальный мешочек или кладут в карман.

Рассыпать зерно голыми руками – это принято делать в перчатках или рукавицах.

Убирать зерно от посевания до захода солнца , чтобы не вымести счастье из дома.

Давать деньги посевальщикам: это считается плохой приметой, которая сулит безденежье. Вместо этого рекомендуется угостить сладостями или фруктами.

Ранее OBOZREVATEL публиковал щедривки для взрослых и детей. Напомним также, 6 января в Украине начались Святки – 12-дневный праздник, во время которого прославляют Бога.