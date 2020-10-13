Можно ли работать на Покров Пресвятой Богородицы: пояснение

Марина Погорилко Праздники 11:11, 13.10.2020 Обновлено: 11:16, 13.10.2020

Покров Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается 14 октября, является одним из великих церковных праздников. Заниматься тяжелой работой в этот день считается грехом.

Накануне праздника OBOZREVATEL решил разобраться в запретах, нарушать которые нельзя, чтобы не разгневать Всевышнего.

Итак, 14 октября запрещается:

  • заниматься тяжелой физической работой;

  • убираться в доме;

  • заниматься рукоделием;

  • не пускать в дом гостей. Чем больше людей на Покров в доме побывает, тем больше достатка в нем появится;

  • сквернословить и выяснять отношения;

  • переедать и употреблять алкогольные напитки.

При этом в Покров Пресвятой Богородицы вся семья обязательно должна сходить в церковь и помолиться Деве Марии, попросив у нее защиты от всего плохого. Люди верили, что 14 октября молитвы обладают особой силой и обязательно будут услышаны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что можно и что нельзя делать в Покров Пресвятой Богородицы, а также рассказывал историю праздника.

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