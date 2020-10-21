Можно ли отмечать Хэллоуин православным: мнение церкви

Праздник Хэллоуин, который традиционно ассоциируется с темными и потусторонними силами, в Украине отмечают начиная с 90-х годов. Так, 31 октября многие устраивают тематические вечеринки с устрашающими маскарадными костюмами.

Но в то же время находится множество противников этого праздника с языческими корнями, в основном, среди религиозных людей, которые призывают не отмечать Хэллоуин. OBOZREVATEL разбирался, что на этот счет говорят в православной церкви.

Хотя в православии нет официального запрета на празднование Хэллоуина, священнослужители выступают против этого, называя этот праздник и связанные с ним традиции сатанинскими.

Верующих призывают не принимать участия в мероприятиях, посвященных Хэллоуину, и не советовать делать это своим друзьям и близким.

Так, в частности, в Православной церкви Украины отмечают, что во время Хэллоуина люди устраивают "праздник смерти", когда живые заигрывают с ней и с темными силами, делая вид, что они уже мертвы.

"Не стоит заигрывать со смертью, даже в шутку чествовать жестокость и зло. Это особенно актуально для детей, подростков и молодежи, мировосприятие которых только формируется и которые легче поддаются соблазнам мнимых прелестей зла. Паутина, летучие мыши, имитация разлитой крови, оторванных частей тела – вряд ли то, что способствует воспитанию добра и согласия, мира и любви – добродетелей, к которым мы, как христиане, должны в первую очередь стремиться", – говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

В ПЦУ призывают не отмечать Хэллоуин скриншот

Православная церковь выступает против празднования Хэлооуина скриншот

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем суть Хэллоуина и как возникли связанные с ним традиции.