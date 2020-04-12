Главная Новости
12 апреля • обновлено в 10:06
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Можно ли мыть голову и купаться в Вербное воскресенье: пояснение

1.8т
Читать материал на украинском

12 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Как известно, дата этого праздника меняется из года в год и приходится на последнее воскресенье перед Пасхой. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, можно ли мыться и купаться в Вербное воскресенье.

Можно ли мыть голову и купаться в Вербное воскресенье: пояснение

pexels.com

Прямого церковного запрета принимать душ, ванну или баню в день Вербного воскресенья, как и любого другого праздника, нет. Однако считается, что лучше по возможности выполнить все свои дела заранее. Купать ребенка разрешается. Лучше всего мыться вечером.

Можно ли мыть голову и купаться в Вербное воскресенье: пояснение

pexels.com

Если человеку нужно прогреться по медицинским показаниям, или баня для него является единственным источником воды - он может ее посетить. Ну а если баня – это приятное увеселение и отдых в хорошей компании, — то в Вербное воскресенье лучше воздержаться.

Можно ли мыть голову и купаться в Вербное воскресенье: пояснение

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в Украине будет Пасха в 2020 году: дата и сколько выходных.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Праздники

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2777.

    Вылечились: 89. Умерли: 83.

  • В мире заболели 1,79 миллиона человек, погибли – более 108 тысяч.

  • Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

  • Миру грозит новая эпидемия коронавируса после отмены карантина.

  • Инфекционист Владимир Курпита посчитал, что в Украине заболеет миллион граждан.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги