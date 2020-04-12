Можно ли мыть голову и купаться в Вербное воскресенье: пояснение

12 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Как известно, дата этого праздника меняется из года в год и приходится на последнее воскресенье перед Пасхой. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, можно ли мыться и купаться в Вербное воскресенье.

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Прямого церковного запрета принимать душ, ванну или баню в день Вербного воскресенья, как и любого другого праздника, нет. Однако считается, что лучше по возможности выполнить все свои дела заранее. Купать ребенка разрешается. Лучше всего мыться вечером.

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Если человеку нужно прогреться по медицинским показаниям, или баня для него является единственным источником воды - он может ее посетить. Ну а если баня – это приятное увеселение и отдых в хорошей компании, — то в Вербное воскресенье лучше воздержаться.

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