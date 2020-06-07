Можно ли купаться на Троицу: пояснение

Купаться на Святую Троицу можно, несмотря на то, что в народе бытует поверье, что в этот праздник лучше воздержаться от банных дел в течение трех дней.

OBOZREVATEL разобрался в вопросе. В этом случае ссылаются на то, что что именно в этот период якобы "гуляют русалки", которые могут "заманить купальщика на дно".

Троица в 2020 году в Украине Иллюстрация

Церковь объясняет, что никаких запретов не существует. При этом священнослужители предупреждают, что заменять поход в церковь и молитву пляжным отдыхом все же не стоит.

Правда, против отдыха на природе после службы церковь ничего не имеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ко Дню Святой Троицы нужно обязательно убрать в доме, не оставив ни одного грязного угла. Также к празднику следует завершить все работы на огороде, поскольку в Троицу работать на земле категорически нельзя.

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