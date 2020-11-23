Можно ли крестить ребенка в Рождественский пост: ответ церкви

Накануне Рождественского поста ( 28 ноября – 6 января) становится актуальным вопрос, можно ли крестить ребенка в это время.

OBOZREVATEL решил прояснить эту ситуацию. Так, православная церковь отвечает на данный вопрос весьма однозначно: крестить ребенка можно во время поста накануне Рождества.

Отмечается, что обряд разрешается провести в любой день в этот период.

Что запрещено во время крещения ребенка в пост

Ограничения, в первую очередь, касаются праздничного стола. Согласно правилам, на нем должны быть только постные блюда. Также рекомендуется исключить слишком шумное празднование.

Священники предупреждают при этом: если вы не готовы идти на такие уступки во время застолья, лучше отложите обряд, так как его можно выполнять в любом возрасте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы рецепты сладостей от Лизы Глинской, которые можно приготовить во время Рождественского поста 2020-2021.