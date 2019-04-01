Можно излечиться от болезни: приметы и праздники 2 апреля 2019

2 апреля 2019 года в Украине и мире отмечают несколько важных памятных дат и исторических событий. Так, в этот день отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, а также родился Ханс Кристиан Андерсен и Серж Лифарь.

Приметы 2 марта могут предсказать погоду, а также, если следовать народным советам можно излечиться от болезни. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

pexels.com

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Цель этой даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни.

Международный день детской книги

В этот день организаторы мероприятия пропагандируют роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. Также среди целей Дня — привлечь внимание к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения.

pexels.com

День Фотиньи Колодезницы

Если верить древнему преданию, именно у Фотиньи самаритянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца. По этой причине вода в день 2 апреля обладает полезными свойствами.

pexels.com

Приметы 2 апреля 2019

Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов;

Если испить из колодца воды – можно от болезни излечиться;

Прилетели скворцы – пришла настоящая весна;

Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.

pexels.com

Родились 2 апреля

1805 — Ханс Кристиан Андерсен (ум. 1875), датский писатель, поэт и сказочник.

1840 — Эмиль Золя (ум. 1902), французский писатель.

1905 — Серж Лифарь (ум. 1986), французский танцовщик, хореограф и балетмейстер украинского происхождения.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram