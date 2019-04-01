Можно излечиться от болезни: приметы и праздники 2 апреля 2019

2 апреля 2019 года в Украине и мире отмечают несколько важных памятных дат и исторических событий. Так, в этот день отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, а также родился Ханс Кристиан Андерсен и Серж Лифарь.
Приметы 2 марта могут предсказать погоду, а также, если следовать народным советам можно излечиться от болезни. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.
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Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Цель этой даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни.
Международный день детской книги
В этот день организаторы мероприятия пропагандируют роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. Также среди целей Дня — привлечь внимание к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения.
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День Фотиньи Колодезницы
Если верить древнему преданию, именно у Фотиньи самаритянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца. По этой причине вода в день 2 апреля обладает полезными свойствами.
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Приметы 2 апреля 2019
Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов;
Если испить из колодца воды – можно от болезни излечиться;
Прилетели скворцы – пришла настоящая весна;
Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.
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Родились 2 апреля
1805 — Ханс Кристиан Андерсен (ум. 1875), датский писатель, поэт и сказочник.
1840 — Эмиль Золя (ум. 1902), французский писатель.
1905 — Серж Лифарь (ум. 1986), французский танцовщик, хореограф и балетмейстер украинского происхождения.
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