Молитвы на Троицу: что просить и как обращаться к Богу

Праздник Троицы в 2020 году выпадает на первое воскресенье лета, 7 июня. С древних времен в этот день впервые после Светлого Воскресенья Христова читается молитва "Царю Небесный".

Утренние и вечерние молитвы в церкви на Троицу начинаются с чтения Трисвятого. Также читаются молитвы Пресвятой Троице и молитва Господня. OBOZREVATEL предлагает вниманию читателя тексты данных молитв.

Молитвы на Троицу pravlife.org

Молитва "Царю Небесный"

"Царю Небесный" – это обращение к Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы, Господу Животворящему. Название молитвы произошло от первых двух слов ее текста. В период от Пасхи до Вознесения эта молитва не читается, ее заменяет тропарь Пасхи "Христос воскресе…".

"Царю Небесный" считается очень сильной молитвой. Ею можно молиться и дома. Произносить данную молитву можно, когда человек просит о помощи в любом деле, не может освободиться от власти греха либо испытывает кризис веры. Главное – искренне обращаться к Богу.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Перевод на русский: Царь Небесный, Утешитель (Советник, Наставник), Дух Истины, везде сущий (находящийся) и все наполняющий (присутствием Своим), Сокровище благ и Податель Жизни, прийди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.

Как молиться на Троицу smarttravels.com.ua

Молитва Пресвятой Троице

Эта молитва – просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всей Пресвятой Троице, а затем отдельно к каждому Лицу Троицы: к Богу Отцу, чтобы Он очистил наши грехи; к Богу Сыну, чтобы Он простил наши беззакония; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши. Слова "имене Твоего ради" относятся ко всей Святой Троице, поскольку Бог един и имя у Него одно, потому мы и говорим "имене", а не "имен".

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков.

Молитва на Троицу pravmir.ru

Трисвятое

В этой молитве мы ничего не просим у Бога, только славим Его. "Трисвятое", или "Ангельская песнь", читается три раза в честь трех Лиц Святой Троицы.

В этой молитве Богом мы называем первое Лицо Святой Троицы – Бога Отца; Крепким – Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец, хотя по человечеству Он страдал и умер; Бессмертным – Духа Святого, потому что Он не только Сам вечен, как Отец и Сын, но и всем тварям дает жизнь и бессмертную жизнь людям. Поскольку в молитве слово святый повторяется три раза, она называется "Трисвятое".

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Данная молитва называется Господнею, потому что ее дал Сам Господь Иисус Христос ученикам, когда они просили Его научить молиться. Молитва Господня – самая главная молитва для всех.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

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