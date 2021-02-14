Молитвы на Сретение Господне: как и что можно просить у Бога

В понедельник, 15 февраля, православные в Украине и других странах отмечают Сретение Господне – большой церковный праздник, который символизирует встречу с Богом. В этот день верующие вспоминают, как Пресвятая Богородица и святой Иосиф, согласно ветхозаветным законам, принесли дитя Иисуса в Иерусалимский храм.

В Сретение христиане стараются посетить праздничное богослужение в церкви, чтобы помолиться Спасителю и Божьей Матери. Какие молитвы принято читать в праздник, рассказывает OBOZREVATEL.

В Сретение Господне верующие читают благодарственные, прославляющие Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу, молитвы. Считается, что в этот день они имеют особенную силу.

К Божьей Матери христиане обращаются с просьбами о помощи, покровительстве в создании семьи, защите детей, о благополучной беременности и родах. Спасителю молятся о заступничестве и здоровье своих детей, крещеных и воцерковленных.

После молитвы можно обратиться к Богу, попросив прощения за согрешения. Также можно помолиться о помощи в своей проблеме, о счастье и здоровье для близких.

Праздничное богослужение в храмах, как правило, проходит в канун Сретения, 14 февраля, около 17 часов, и в сам праздник утром, около 8-9 часов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах празднования Сретения. Считается, что в этот день из храма нужно принести освященные свечу и воду, которые в будущем служат оберегом.