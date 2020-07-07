Молитвы Иоанну Крестителю: как обращаться к святому и что просить

Православные верующие 7 июля отмечают Рождество Иоанна Предтечи – ближайшего предшественника Иисуса Христа, который предсказал пришествие Спасителя, а затем крестил его в реке.

Согласно Библии, святой пророк Иоанн был не обычным проповедником – он передавал волю Бога людям и был исполнен Святого Духа, будучи еще в материнской утробе. К празднику OBOZREVATEL подготовил молитвы святому Иоанну Крестителю.

Молитва первая

Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов!

Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

Святой Иоанн Креститель nupds.ru

Молитва вторая

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но совокупляяся с вои Небесными, молися ко Владыце за мене, недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю? Не вем. И к кому прибегну, да спасена будет душа моя? Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем по Богородице вем больша быти рожденных всех, ты бо сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия.

Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первый надесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними.

Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний Пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов!

Тя молю, к тебе прибегаю: не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, низверженнаго многими грехи.

Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси: крещением омываяй прародительный грех, покаянием же очищаяй коегождо дело скверно. Очисти мя, грехами оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

В Рождество Иоанна Предтечи рекомендуется посетить церковь и прочесть молитвы святому Иоанну Крестителю Иллюстративное фото / Pixabay

Молитвы в Рождество Иоанна Предтечи

Тропарь, глас 4-й

Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя: неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися славным и честным твоим рождеством, и воплощение Сына Божия мирови проповедуется.

Кондак, глас 3-й

Прежде неплоды днесь Христова Предтечу раждает, и той есть исполнение всякаго пророчества: Егоже бо пророцы проповедаша, на Сего во Иордане руку положив, явися Божия Слова пророк, проповедник, вкупе и Предтеча.

Величание

Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтим еже от неплодове преславное рождество твое.

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