Молитвы Архангелу Гавриилу: защитная, о здоровье и о замужестве

Православные верующие 26 июля отмечают День Архангела Гавриила – одного из семи высших ангелов Божьих. Его также называют благовестником, поскольку именно он принес Пресвятой Деве Марии радостную весть о рождении Иисуса Христа.

К празднику OBOZREVATEL подготовил три молитвы Архангелу Гавриилу.

Молитва о здоровье

Этой молитвой Архангела Гавриила просят об избавлении от разных болезней духа: страхов, фобий и депрессии. Также с помощью нее молятся при болезнях почек, бесплодии, тяжелых заболеваниях.

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил.

Архангел Гавриил Фото: Wikipedia

Молитва Архангелу Гавриилу о замужестве

Архангел Гавриил наставляет детей на верный путь, охраняет от напастей и злых взглядов. Также помогает и незамужним и неженатым. О семейном счастье и удачном крепком браке молятся следующей молитвой.

О святый Архангеле Гаврииле! Всеусердно молим тя, настави нас, раб Божиих (имя), к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере нашей, укрепи и огради души наша от искушений прельстительных и умоли Создателя нашего о отпущении грехов наших.

О святый великий Гаврииле Архангелe! He презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем, в веце сем и в будущем, но присно помощник нам явися, да непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа державу и твое предстательство во веки веков. Аминь.

Архангел Гавриил охраняет детей, помогает незамужним и неженатым верующим

Молитва Архангелу Гавриилу о защите

Защитная молитва призвана отвести недоброжелателей, завистников и соперников, избавить от грешных помыслов. Архангел Гавриил помогает в сохранении семейного очага, защищает семью от бед и болезней.

Святой Архангел Гавриил, прошу у тебя защиты и помощи. Огради меня от козней бесов и дьявола. Отгони от меня сатану. Не дай злым и подлым людям в судьбу мою вмешаться. Сохрани здоровье семьи моей и посели в нашем доме мир навеки. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в День Архангела Гавриила.