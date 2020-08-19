Молитва в Яблочный Спас: как обращаться к Богу в Преображение Господне

Православные верующие 19 августа празднуют Преображение Господне. Этот большой христианский праздник посвящен чуду, которое явил Иисус Христос на горе Фавор: предстал перед тремя своими учениками в том образе, который ждал его после воскресения.

В народе праздник известен под названием Яблочный Спас. OBOZREVATEL предлагает узнать, какую молитву стоит читать в этот день.

Преображение Господне: как молиться в праздник

Чтобы наша молитва была услышана, она должна быть искренней, исходить от чистого сердца. Обязательно нужно покаяться, с верой в помощь и величие Бога.

В Преображение Господне верующие прославляют Бога и благодарят высшие силы. В молитве просят о защите Господа Бога, наставлении на путь истинный, очищении от грехов, об укреплении веры и изгнании злости из сердца.

Молитва в Преображение Господне

Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его! Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество. Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.

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