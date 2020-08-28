Молитва в Успение Пресвятой Богородицы: что можно просить у Божьей Матери

Успение Пресвятой Богородицы, один из двунадесятых праздников, отмечается ежегодно 28 августа. Верующие традиционно посещают праздничную службу в церкви, а также обращаются с молитвами к Божией Матери.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL рассказывает, как стоит молиться в этот день.

О чем молятся в Успение Пресвятой Богородицы

Считается, что в Успение Божья Матерь по-особенному слышит молитвы и помогает каждому, кто обращается к ней искренне и с чистой душой.

У иконы Успения Пресвятой Богородицы можно помолиться о здравии и лучшей судьбе для детей и других близких, крепости веры, помощи в прохождении земных соблазнов и искушения. Служители церкви призывают помнить о второй заповеди Сына Божьего о любви к ближним. Также полезно вознести общую молитву в кругу семьи дома.

Существует множество молитв к Пресвятой Богородице, однако в праздник Успения преобладают две из них.

В Успение Божья Матерь по-особенному слышит молитвы pravmir.ru

Молитва к Богородице о защите

Смягчи сердца наши, Святая Богородица. Пусть сгорят в огне все напасти наши, а теснота в душе покинет сердца наши. На лик твой взираем, разделяя Твои страдания и на милосердие уповаем. Ужаснемся мы от рока Твоего, да возрадуемся силе Твоей и крепости духа. Прости жестокость нашу, лишь в Твоих силах ее усмирить. О Великая Владычица, вознеси молитвы наши до Господа и замоли за нас пред Ним греховные деяния наши. Избавьте нас от смерти внезапной и зла всякого. Озарите ум наш и проводите нас ко спасению. Уповаем в надежде во имя Царствия Небесного в руках Господа, Иисуса Христа и его Пресвятого Духа. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице о помощи

Воспеваем к милости Твоей, о Пресвятая Матерь Божия! Не отвернись от молитв наших, а избавь от бед и несчастий. Единственная Читая и Блаженная Богородица Спаси нас! Ты, многострадальная Матерь Божия, превышающая по вере и страданиям всех живущих на земле. Услышь и не покинь нас в минуты трудные, сохрани нас под покровом милосердия и сострадания Своего. Лишь подле Тебя мы находим прибежище и теплое заступничество во тьме адской. Только ты имеешь позволение обратиться к Сыну Своему и умолить его о спасении нашем и переходе в Царствие Небесное, где мы будем воспевать и славить Сына Твоего, Отца Его и Тебя, Владычицу мира во веки веков. Аминь.

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