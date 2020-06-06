Молитва в Троицкую поминальную субботу: как почтить память ушедших

Троицкая родительская суббота в 2020 году приходится на 6 июня. В этот день верующие посещают службу в церкви и ходят на кладбища, чтобы убрать на могилах близких и украсить их свежей зеленью.

Вселенская поминальная суббота несет в себе духовный и очень глубокий смысл. Так, в отличие от других родительских суббот, 6 июня поминают не только родственников, но и всех когда-то живших христиан. OBOZREVATEL предлагает узнать, какими молитвами стоит молиться в этот день.

Молитва в Троицкую родительскую субботу facedobra.com

Молитва об усопших в Троицкую Субботу

Как говорит Церковь, поминальные молитвы нужны не только душам умерших родственников, но и самим верующим: считается, что ушедшие близкие также молятся о них в то время, когда они молятся за них. Такая молитва питает любовь, помогает утолить чувство вины, переживания, жалости, обиды.

Если человек не смог посетить храм, помолиться за усопших можно дома. В молитве нужно упомянуть имена всех умерших родственников. Чтобы никого не забыть, лучше это делать по специальной книжечке – помяннику, в который поименно записываются поколения усопших предков.

"Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное".

"Отец Небесный, Сын и Дух Святой – все это Бог наш. Ты же заступник наш и спаситель. Спаси же души моих покойных родственников (имена) и помоги им покой обрести. Пускай лежат они там спокойно, и не тревожит их ничего. Аминь!"

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нужно и что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу.

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