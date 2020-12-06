Молитва в День Екатерины: как попросить о счастье в любви и удачной беременности

В понедельник, 7 декабря, православные христиане чтят память великомученицы Екатерины Александрийской. Этот день особенно важен для женщин, поскольку святая Катерина считается покровительницей любви и брака.

С утра незамужние девушки отправляются в церковь, чтобы помолиться о хороших женихах, семейном счастье и удачной беременности. К празднику OBOZREVATEL публикует молитвы, при помощи которых верующие обращаются к святой.

Молитва святой Екатерине о хороших женихах

О, святая великомученице Екатерино, избранный чистоты сосуде, столпе православия, надежная предстательнице наша, явившая нам сама вину умоляти тя, подвижнице законная, святая на святей горе свято почивающая! Молим тя: приникши свыше, вонми гласу моления нашего, призри на бедствие рабов твоих, просвети омрачение ума нашего, сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная. Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, пристрастия к миру и козни злых духов, на нас злобно воюющих: да твоим предстательством во дни жития сего свободни будем от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О, премудрая дево! Даруй нам вся, яже к пользе прошения: можеши бо многая испросити у возлюбленнаго Жениха, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благоутробием милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святая Катерина считается покровительницей любви и брака Pinterest

Молитва святой Екатерине о беременности

О, святая дево и мученице Екатерине! Молим тя: призри на бедствия грешных раб Божиих (имена), сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная. Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, к миру пристрастие и козни злых духов, на нас злобно воюющих; да твоим предстательством во дни жития сего свободни явимся от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О премудрая дево! Даруй нам вся яже к пользе прошения, можеши бо многая испросити у Возлюбленнаго Жениха твоего, Христа Бога нашего. Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благостию Милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков.

Святой Екатерине молятся о любви и семейном благополучии angel-hranitel.ua

Молитва святой Екатерине при трудных родах

Дева прекраснейшая, мудрая, пречудная, св. великомученица Екатерина! Всю эллинскую мудрость совершенно изучивши, ораторское искусство и философию, и врачебную науку хорошо узнав, просвещения большего ты возжелала, уверовав же во Христа, в видении узрела предвечного младенца на руках его пречистой матери, даровавшего тебе перстень безсмертного обручения с ним. Лютые, затем, муки претерпев, тяжкие удары и жестокие раны, и мрак темничный, и членов раздробление на колесах, силою Христовою ты от всего этого исцелена была. На казнь же идя, так молилась ты, великомученица преславная: "Господи, Иисусе Христе! Тех, елицы призовут мною всесвятое имя Твое, исполнит во благих прощения всего, еже на потребу им, да от всех воспевается величие твое во веки". Женам, мучимым болезнями рождения и на помощь тебя призывающим, заступление являя, ты, Екатерина святая; поэтому и ныне с любовию и благоговением молящихся тебе, и с верою теплою, и слезами от всего сердца прибегающих к тебе жен, не отринь, поспеши им на помощь и освободи их от трудных родов, чтобы родивши детей, оне в страхе Божием воспитали их, благодаря тебя, Екатерина преславная, за помощь, явленную им, и славя за тебя Бога со всем домом их. Аминь.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие традицие православные соблюдают в День святой Екатерины. Великомученица известна также как "невеста Христова".