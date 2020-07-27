Молитва святому Владимиру: как обращаться и что просить у крестителя Руси

Православные верующие 28 июля отмечают День памяти равноапостольного великого князя Владимира, который крестил Киевскую Русь в 988 году.

Святой Владимир считается покровителем силовиков, помощником храмоздателям, ему молятся во время смуты, о добром нраве властей и правителей, также просят о помощи при болезнях глаз и других заболеваниях. К празднику OBOZREVATEL предлагает вниманию читателей молитву святому равноапостольному великому князю Владимиру.

Молитва свтому Владимиру

О великий и преславный угодниче Божий, богоизбранный и богопрославленный, равноапостольный княже Владимире, святое и великодейственное орудие всеблагаго Промысла о спасении народа российскаго! Ты отринул еси зловерие и нечестие языческое, уверовал еси во Единаго Истиннаго Триипостаснаго Бога и, восприяв святое крещение, просветил еси светом Божественной веры и благочестия страну Российскую. Славяще убо благодаряще Премилосердаго Творца и Спасителя нашего, славим и благодарим тя, великий пастырю и отче наш, яко тобою познахом спасительную веру Христову и крестихомся во имя Пресвятыя и Пребожественныя Троицы, тою же верою избавихомся от праведнаго осуждения Божия, вечнаго рабства диаволя и адова мучительства, тою верою восприяхом благодать всыновления Богу и надежду наследования небеснаго блаженства.

Ты еси первейший наш вождь к Начальнику и Совершителю нашего вечного спасения, Господу Иисусу Христу, ты еси ближайший предстатель пред Престолом Царя царствующих и теплый молитвенник и ходатай о стране нашей и о всех людех, ты еси первейший виновник благословений и милостей Божиих, почивающих на нас. И что еще речем? Не может язык наш изобразити величие и высоту благодеяний твоих, излиянный на нас недостойных. Но, о неразумия и ослепления нашего! Приемше толикая благодеяния, ни во что же вменихом я и отщетихомя спасительных плодов твоих. Омывшеся бо от греха в купели крещения и облекшеся в одежду чистоты и невинности, осквернихом сию благодатную одежду студеными деянии и помышлении нашими. Отрекшеся сатаны и ангелов его, паки порабощаемся ему, служаще идолом страстей наших, миру, плоти и злым обычаем века. Сочетавшеся Христу, выну оскорбляем Его беззаконии нашими, многообразными язвами гордости, зависти, злобы, злословия, невоздержания и презорства ко Святей Церкви. Прилепи­хомся всецело к суетным благом, аки мняще во веки пребывати на земли, не помышляем о небе, о душе, о смерти, о суде, о нескончаемей вечности.

Сего ради воздвизаем на ся праведный гнев и осуждение Божие, купно же оскорбляем и преогорчеваем твою отчую любовь и попечение о нас, ты бо просветил еси нас святым крещением, во еже способствовати нам к получению небеснаго блаженства и земнаго благоденствия, мы же неразумнии злым произволением нашим сами себе подвергаем адовым мукам и временным бедствием! Но, о всеблагий отче и просветителю наш, милостив буди к нашим немощем, долготерпелив ко грехом и неправдам нашим, умоли Премилосердаго Царя Небеснаго, да не прогневается на ны зело и не погубит нас со беззаконьми нашими, но да помилует и спасет нас, имиже весть судьбами. Да всадит в сердца наша спасительный страх Свой, да просветит Своею благодатию ум наш, во еже узрети нам бездну погибели, в нюже стремимся, оставити стези нечестия и заблуждений, обратитися же на путь спасения и истины, неуклонно исполняти заповеди Божии и уставы Святыя Церкве. Моли, благосерде, Чело­веколюбца Бога, да явит нам великую милость Свою, да избавит нас от нашествия иноплеменников, от внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смертоносных болезней, и от всякаго зла, да подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие земли, да сохранит в судящих и начальствующих правду и милость, да даст духовным пастырем непорочность жития и ревность о спасении пасомых, всем же людем усердие в исполнении своих обязанностей, взаимную любовь и единомыслие, стремление ко благу отечества и Святыя Церкве. Да распространит свет спасительныя веры в стране нашей, во всех концех ея, да обратит к правоверию неверующих, да упразднит вся ереси и расколы, да, тако поживше в мире на земли, сподобимся с тобою вечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога во веки веков. Аминь.

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