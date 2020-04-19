Молитва на Пасху: как благословить стол и освятить паску дома

Из-за карантина Пасху 2020 украинцы отмечают дома, поэтому освятить паски также нужно самостоятельно. Для этого Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь транслируют праздничные богослужения онлайн.

В ПЦУ и УГКЦ рассказали, какие молитвы следует читать верующим во время благословения праздничного стола на Пасху, пишет "Максимум".

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины Сергей Мельник призывает прочитать молитвы вместе со священниками во время службы.

Молитва на благословение хлеба

Владыка Святый Отче Вседержителю, древний Бог, благоволи освятить хлеб этот Твоим святым духовным благословением, чтобы он был всем, потребляющих его, спасение души, на здоровье телесное и защиту от всех недугов, всякого вражеского коварства.

Милостью и щедротами единородного Сына Твоего, с Ним благословен еси, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва на благословение пасхального агнца и другой мясной пищи

Призри, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, на агнца этого и на всю остальную мясную пищу, благослови и освяти их, как благословил и освятил еси агнца, который Тебе привел верный Авраам, и агнца, который Тебе Авель принес от плодов, также и откормленного теленка, который велел ты заколоть для сына блудного, что снова вернулся к Тебе. И как то сподобился насладиться Твоей милости, так и мы от Тебя, этих благословенных и освященных блюд потребляя, Твое благословение со здоровьем все получим, честного совета Креста Твоего и тридневного из мертвых воскресение.

Ибо Ты истинная пища и Податель благ, все благословишь и освящаешь, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва на благословение молочной и другой пищи

Владыко Господи Боже наш, все сотворил, благослови сыр, молоко, яйца и другую пищу, и нас сохрани в благости Твоей, чтобы мы, наслаждаясь этими Твоими щедро представленными дарами, насытились и неописуемой твоей благости, ради пресветлого из мертвых тридневного воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Потому Твоя есть власть Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

УГКЦ предлагает после просмотра Божественной Литургии накрыть стол, посередине поставить свечу, у нее – пасху и другие блюда и произнести молитву для благословения стола на Пасху.

Христос, Свет истинный, освещающих и освящаешь каждого человека, приходящего в мир! Пусть сказывается на нас свет лица Твоего, чтобы в нем мы увидели свет неприступный. Дел стопы наши к выполнение заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые страны пришлют самолеты, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ может не получить Благодатный огонь из Иерусалима.