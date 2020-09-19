С Днем ангела Михаила: красивые поздравления, видео и картинки
В субботу, 19 сентября, православные верующие отмечают Михайлово чудо – праздник, установленный в честь первого чуда архангела Михаила.
Кроме того, обладатели имени Михаил отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
С Днем ангела Михаила: смс, стихи и проза
Пусть день Святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пускай здоровьечко хранит
Всегда Архангел Михаил!
***
Хай же Міші життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
В день Архангела Михаила
Тебе хочу пожелать я всех благ,
Чтобы здоровье было и силы,
И чтоб удачным был твой каждый шаг!
Желаю в доме тепла и уюта,
Пусть стороною обходит беда!
Пускай любая в жизни минута
Тебе приносит счастье всегда!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Михайло, ми тебе вітаєм,
З днем ангела твоїм,
І одне тобі бажаєм –
Будь ти завжди золотим!
***
В Михайлов день желаю
Вам мира и добра,
Желаю, чтобы вера
В сердцах ваших жила.
Добрая молитва
Веру укрепляла,
Воинство Архангела
От бед оберегало.
Душам я чудесного
Желаю исцеления,
Пусть будет День Михайлов
Нам дан во спасение.
***
З небесним покровителем Архангелом Михаїлом дай вам Бог многоліття, праведної праці, завжди благоволити в словах, вчинках і помислах! Нехай біда вас не знає, горе від вас біжить і в усьому супроводжує зірка!
***
В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоем доме был сытый обед, чтобы в твоём сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!
***
Вітаю з Михайловим днем і бажаю щедрого щастя, щедрої любові, щедрої удачі. Нехай в цей день для твого серця буде відкритий світлий горизонт – горизонт добра і благополуччя. І нехай на вулицях стає все холодніше, в душі твоєї нехай буде і тепло, і радісно.
Именины Михаила: открытки и картинки
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать в Михайлово чудо.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.