Михайлово чудо 2020: что категорически нельзя делать в праздник

Михайлово чудо отмечается ежегодно 19 сентября. Этот праздник посвящен воспоминанию о первом чуде архангела Михаила, когда святой явился во время нападения язычников на храм в Хонех.

В народе в этот день устраивали гуляния, которые завершались щедрыми застольями. OBOZREVATEL предлагает своим читателям подробнее узнать о традициях, истории, приметах и запретах праздника.

Михайлово чудо: история праздника

Архангел Михаил упоминается еще в Ветхом завете. Именно он стоит во главе войска Божьего. По преданию, архангел убедил ангелов бороться во имя Господа Бога с дьяволом. Войско Божье праздновало победу: бесы были навеки изгнаны в преисподнюю.

Праздник Михайлово чудо посвящен событиям, имевшим место в IV веке. Так, в Хонех во Фригии (сейчас территория Турции) жил христианин по имени Архип. Мужчина растил немую дочь и горячо молился Богу о ее исцелении.

Однажды во время молитвы к нему явился архангел Михаил и известил о целебном источнике: если девушка выпьет воды из него, то сможет говорить. Так и произошло. Тогда мужчина воздвиг в честь архангела Михаила храм вблизи источника, где служил сам более 60 лет. К храму приходили люди: послушать проповеди Архипа, испить святой воды, исцелиться и принять христианство.

Это не понравилось язычникам, которые жили неподалеку. Они решили разрушить храм и изменили русло двух речек, что протекали неподалеку, чтобы снести храм потоком воды.

Архип стал молиться покровителю, и вновь случилось чудо: явился архангел Михаил и мечом разрубил скалу, сделав в ней расщелину, и вода ушла под землю. С тех пор иноверцы больше не приближались к храму.

На иконах Архистратиг Михаил изображается с мечом в руках. В христианской литературе указано, что архангел сопровождает души умерших, вымаливая прощение покаявшимся у Господа, направляя их в рай. Михаил также знает все о деяниях каждого человека, поскольку заведует "Великой книгой судеб".

Традиции праздника

На Михайлово чудо в храмах проводят богослужения, зажигают общую свечу. У иконы Архистратига молятся о здравии, об исцелении от лихорадки, исполнении заветного желания. Считается, что молитвы имеют особую силу 19 сентября, и если искренне обратиться к Михаилу за помощью, он обязательно услышит.

В народе к архангелу Михаилу относились с большим почтением; в Михайлово чудо отказывались от всякой работы. Труды в поле и по дому старались перенести на другой день, так как пренебречь этим запретом значило навлечь на себя неприятности.

В праздник устраивались братчины и гулянья, было принято ходить друг к другу в гости. Существовал обычай намеренно поссориться из-за пустяка, а затем за столом помириться и побрататься, чтобы потом не ругаться весь год.

В праздник у постели больного зажигают свечу и читают молитвы о здравии, веря в его исцеление.

Девушки в Михайлово чудо гадали: всей компанией пекли праздничный пирог и в нем запекали кольцо. Кому оно попадется – та и выйдет первая замуж.

Приметы на 19 сентября

Листья осины падают вверх лицом – к студеной зиме; изнанкой кверху – к теплой.

Наполовину изнанкой, наполовину лицом – зима ожидается умеренная.

Береза желтеет сначала снизу – поздно весна придет, сверху – ранней будет.

Если к Михайлову чуду листья с деревьев еще не сыплются – к холодной зиме.

Что нельзя делать на Михайлово чудо

Работать: "На Михайлу нельзя работать – Бог накажет". Так, большим грехом считается сеять, пахать, выкапывать овощи, рубить дрова, выполнять тяжелую домашнюю работу, печь хлеб и пироги.

Спорить, ссориться, ругаться, конфликтовать – лучше во всем искать компромисс.

Молитва архангелу Михаилу

Господи Боже Великий Царю, Безначальный!

Посли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъятии мя от враг моих видимых и невидимых.

О, Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицеем ветра.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестокрылатый первый княже , воеводо небесных сил Херувим и Серафим. О, угодный Михаиле Архангеле, буди ми помощник во всех обидах, в скорбях, печалях; в пустынях, на распутьях, на реках и на морях – тихое пристанище. Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей диавольских, егда услыша мя грешнаго раба своего (имя) молящегося тебе и призывающаго тебя и призывающаго имя твое святое: ускори на помощь мне и услыши молитву мою.

О, великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся мне силою Честнаго и Животворящаго Небеснаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых апостолов, святаго пророка Божия Илии, святителя Николая Чудотворца, святаго Андреа юродиваго, святых великомучеников Никиты и Евстафия, преподобных отец и святых святителей, мучеников и всех святых Небесных сил. Аминь.

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