Михайлов день: что категорически нельзя делать 21 ноября

В субботу, 21 ноября, православные верующие отмечают Собор Архистратига Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных.

В народе праздник известен как Михайлов день. В старину его связывали с началом зимы, также следили за приметами, чтобы предугадать погоду на будущие зиму и весну. Подробнее о празднике читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Архангел Михаил считается главным воином в битве небесных сил со злом. По преданию, именно он убедил ангелов сражаться во имя Бога с сатаной. Войско Божье победило, и бесы были навсегда изгнаны в преисподнюю.

Святой архистратиг Михаил также считается главным людским защитником. К нему обращаются с просьбами о защите, помощи и спасении.

На иконах Михаил изображается с мечом в руках. По преданию, святой сопровождает души умерших, а для покаявшихся вымаливает прощение у Бога, направляя их в рай. Михаил также заведует "Великой книгой судеб", поэтому знает все о каждом из людей на земле.

В Собор Архистратига Михаила верующие посещают церковь, чтобы помолиться о здравии родных и близких.

Принято накрывать праздничный стол и собираться за ним с близкими. В народе считалось, что чем щедрее и богаче стол, тем довольнее будет Михаил.

Праздник идеально подходит для того, чтобы забыть все старые обиды и помириться с теми, с кем когда-либо были ссоры.

На Михаила существовала традиция варить пиво. Называлось оно "михайловское пиво".

В Михайлов день задабривали домового – оставляли для него в хлеву сытный ужин, приговаривая хорошие слова.

Иней с утра – к снежной зиме, туман – к теплой.

Ясная погода – к наступлению крепких морозов.

Мокрый снег на Михаила – весна будет дождливой.

На елках мало шишек, а на дубах много желудей – зима будет теплая.

Снег идет – к снегопаду на Пасху.

Мыть голову – по поверью, можно весь ум вымыть.

Резать, рубить, шить, ткать – лучше совсем не брать в руки колюще-режущие предметы. Считается, что так можно навлечь гнев архангела Михаила.

Работать ради корысти – говорили, что Михаил может наказать за неуважение к себе.

Ссориться, ругаться, спорить, злиться, конфликтовать, сквернословить.

Отказывать в ответ на просьбы о помощи.

Если приснился хороший сон на Михаила, нельзя рассказывать о нем, – иначе не сбудется.

При помощи этой молитвы у архистратига Михаила просят помощи от злых сил.

О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых врагов, паче же подкрепи от ужаса смертного и от смущения дьявольского и сподоби нас непостыдно предстать Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его. О всесвятый, великий Михаил Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

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